von sgn

Ein voller Erfolg: Schon Anfang Dezember sei über die Hälfte des „Streuobst-Schätzle“ verkauft gewesen, teilt der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen mit. 20 000 Liter frisch gepresster Apfelsaft wurden für das Schorle verarbeitet. Für 2021 planen die Projektbeteiligten daher einen Ausbau des Projektes. Das Streuobstsaftschorle beruht auf der Initiative von Landrat Sven Hinterseh. Der sagt: „Ich bin begeistert über den Erfolg unseres Gemeinschaftsprojektes.“

Ziel der Initiative ist es, den Streuobstbestand in der Region zu reaktivieren und damit langfristig einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Schutz der Böden zu leisten. Dafür ziehen Initiator Hinterseh in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Landschaftserhaltungsverband sowie der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen an einem Strang. Nicht zu vergessen, die Unterstützung der Verbraucher der Region. Und warum gerade der Verbraucher? Für den Mehrwert des Streuobst-Schätzle zahlt der Verbraucher aus Überzeugung ein paar Cent mehr. Der höhere Preis resultiert aus der fairen Entlohnung von 20 Euro pro 100 Kilogramm Streuobst, den der Mineralbrunnen bezahlt hat, sowie den zehn Cent pro verkaufter Flasche, die in die Förderung von Streuobstwiesen und anderen Naturschutzprojekten in der Region investiert werden.

„Den Mitarbeitern des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens hat die Just-in-time Verarbeitung der 20 000 Liter frisch gepressten Saftes einiges an Flexibilität abgefordert“, ergänzt Landrat Hinterseh. „Wir sind überwältigt von dem engagierten Miteinander im Rahmen unseres Projektes.

Viele Akteure, so wie hier Kindergartenkinder, beteiligen sich im Herbst 2020 an der Aktion Streuobstschorle und sammeln überall Äpfel für das Getränk ein. Bild: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen | Bild: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen

Regionaler Mehrwert

Geerntet auf der Baar, verarbeitet in der Mosterei Grüninger in Ewattingen und vertrieben in der Region, sei das Streuobst-Schätzle ein kulinarischer Genuss mit echter regionaler Verwurzelung. Es stehe für Heimat, regionales Engagement und Umweltbewusstsein. Durch die kurzen Transportwege werden Ressourcen geschont und Emissionen stark reduziert. Darüber hinaus sei es ein vollständig klimaneutrales Produkt: Das heißt, alle Emissionen, die aktuell unvermeidbar sind, wurden durch anerkannte, zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Das mache es zu einem ganz besonderen Produkt, das aufgrund der natürlichen Verarbeitung der frischen, unbehandelten Äpfel auch noch sehr gut schmecke.

Weitere Informationen zur Streuobstinitiative gibt es unter www.bad-duerrheimer.de/streuobst. Hier findet sich auch eine Übersicht der Händler, die das Streuobst-Schätzle anbieten.