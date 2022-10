von Sabine Naiemi

Das Trinkwasser im gesamten Stadtgebiet kann wieder wie gewohnt und ohne Einschränkung verwendet werden, das Gesundheitsamt hat am 13. Oktober mittags in einem Schreiben an die Stadt das Abkochgebot aufgehoben. Darüber informierte nun die Stadtverwaltung ebenfalls kurz darauf.

Eine Woche Abkochen

Nachdem am Donnerstag, 6. Oktober, im Rahmen einer turnusmäßigen Wasseruntersuchung durch das Landratsamt Enterokokken im Wasser nachgewiesen wurden, musste das Wasser seither abgekocht werden. Das und die Unsicherheit darüber, dass die Ursache der Trinkwasserverunreinigung immer noch nicht gefunden ist, stellte begreiflicherweise eine große Belastung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dar.

Das Bad Dürrheimer Trinkwasser kommt aus sieben Wasserquellen. | Bild: Müller, Cornelia

Wie andere Einrichtungen und Haushalte auch, war auch das Solemar in bestimmten Bereichen von der Wasserverunreinigung betroffen. In enger und direkter Abstimmung mit dem Gesundheitsamt seien alle notwendigen Schritte und Maßnahmen eingeleitet worden. Mithilfe von Hinweisschildern wären die Gäste auf die Trinkwasserverunreinigung hingewiesen worden, so die Kur- und Bäder GmbH. Händewaschen und Duschen seien weiterhin ohne Bedenken möglich gewesen. Das Dampfbad und der Sole-Geysir wurden vorsorglich außer Betrieb genommen. Auch wurden Kaffeemaschinen, die mit Trinkwasser befüllt werden, vorerst nicht bedient, erklärte Monika Balog, die Assistentin von Kurgeschäftsführer Markus Spettel.

Drei Proben ohne Befund

Nach Desinfektion des Wassers mittels Chlorung und mehrfacher Spülung des Trinkwassernetzes und der Hochbehälter seien alle drei Wasseruntersuchungen, die seit dem letzten Freitag durchgeführt wurden, ohne Befund geblieben, so die Stadt weiter in ihrer Mitteilung.

Ursache immer noch unklar

Das Wasserwerk werde weiterhin Ursachenermittlung betreiben. Zur Sicherheit werde das Leitungswasser weiterhin mit Chlor versetzt – vorsorglich und entsprechend der Trinkwasserverordnung. Für Aquarien ist das gechlorte Wasser allerdings ungeeignet.

Bürger beschweren sich

Den Unmut vereinzelter Bürger über einen „unzureichenden Informationsfluss“ könne er nicht verstehen, so der Bürgermeister in Reaktion auf den am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Leserbrief eines Bad Dürrheimer Bürgers. „Der einberufene Krisenstab hat dafür gesorgt, dass durch die schnelle Weitergabe der Informationen über Medien, Soziale Netzwerke, Mail-Verteiler oder Nina-Warn-App so gut wie alle Bürger in kürzester Zeit informiert waren. Vor allem die Lautsprecherdurchsagen durch unsere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK waren Gold wert“, so Berggötz. Auch die Abstimmung mit allen Beteiligten habe hervorragend funktioniert.