An vielen städtischen Obstbäumen in Bad Dürrheim sieht man sie schon von Weitem: Seit kurzem flattern an den Baumstämmen gelbe Bänder. Sie sollen aufzeigen, dass man hier das Obst pflücken darf. Die Aktion gibt es bereits in vielen deutschen Städten und eigentlich auch schon seit Jahren in Bad Dürrheim. Damit soll verhindert werden, dass Lebensmittel verschwendet werden.

Auf die Aktion mit den gelben Bändern wurde Roswitha Kneer vom Weltladen Karibuni aufmerksam. Sie kümmert sich seit Jahren ehrenamtlich darum, dass das Obst der städtischen Bäume gepflückt und verarbeitet wird. „Ich habe das mit den gelben Bändern im SWR-Fernsehen gesehen und gleich gedacht, das wäre doch auch etwas für Bad Dürrheim“, so Kneer. In der Vergangenheit sammelten sie und andere Freiwillige immer das Obst, veranstalteten beim Karibuni dazu regelmäßig ein kleines Apfelfest. Kneer: „Dieses Jahr war es unglaublich schwierig, Mitstreiter zu finden. Daher macht es Sinn, anderen aufzuzeigen, dass die Äpfel und Birnen gepflückt werden dürfen.“

Mit ihrer Idee rannte Roswitha Kneer bei Bauhofleiter Michael Liedtke offene Türen ein. „Wenn das Obst am Boden liegen bleibt, muss der Bauhof irgendwann darüber mähen – das wäre unglaublich schade um die tollen Früchte“, so Liedtke. Dieses Jahr gäbe es einen wahnsinnigen Fruchtbehang. „Ein paar Äste sind sogar schon unter der Last der vielen Früchte abgebrochen“, erklärt der Bauhofleiter. Daher würde auch er sehr sich freuen, wenn die Aktion funktioniere. Die gelben Bänder stellen eine sichtbare Einladung zum Selbstpflücken dar.

Rund 80 Apfel- und Birnenbäume, vor allem am Überlaufparkplatz bei der Kita Stadtkäfer und entlang der Obstallee zwischen Hochemmingen und der Kernstadt, sind mit den gelben Bändern markiert.