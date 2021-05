von Sabine Naiemi

Eher im Verborgenen liegend – quasi unterm Radar – und als gegeben angenommen ist der Stadtjugendring Bad Dürrheim kaum im Bewusstsein der Bad Dürrheimer Bürger verankert, obwohl es den Stadtjugendring bereits seit über 40 oder 50 Jahren gibt.

Was muss man sich unter dem Stadtjugendring überhaupt vorstellen, wer gehört dazu? „Zum Stadtjugendring Bad Dürrheim gehört die DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft), die Pfadfinder, der Turnerbund, der FC Bad Dürrheim, die Katholische junge Gemeinde, die Jugendfeuerwehr, der Trachtenverein Bad Dürrheim und das Jugendrotkreuz“, erklärt der Vorsitzende Andreas Fritsche. Mit dabei sind als Vertreter der Stadt Markus Stein und Stadtjugendpfleger Christoph Lauer. Der Stadtjugendring ist wiederum dem Kreisjugendring angegliedert.

Unser Archivbild vom März 2016 zeigt den seinerzeit noch im Stadtjugendring engagierten Martin Schlenker und Julia Bernhard beim Apfelfest des Karibuni-Weltladens. Der Stadtjugendring hält bei Veranstaltungen ein umfangreiches Betreuungsangebot für Kinder bereit. Archivbild: Naiemi | Bild: unbekannt

In den genannten Vereinen seien es 500 bis 550 jugendliche Mitglieder an der Zahl, die vom Stadtjugendring gegenüber der Stadt vertreten werden, so Fritsche weiter. Fritsche ist Erster Vorsitzender, jetzt im zweiten Jahr, Simon Schlenker ist Kassierer, Daniel Siramy der Schriftführer. Eigentlich wird die Vorstandschaft jedes Jahr gewählt, was jedoch im vergangenen Jahr coronabedingt ausfiel. Aktuell liefen Planungen für eine virtuelle Versammlung, so Fritsche. Jeder Mitgliedsverein stellt zwei Delegierte, die auch stimmberechtigt sind.

Für die Jugend

Der Stadtjugendring trete etwa kinderbetreuungsmäßig für die Stadt in Erscheinung, klärt Fritsche auf. Also zum Beispiel mit einem Unterhaltungsangebot für Kinder auf Festen. Da tun sich dann die Mitgliedervereine zusammen. Jeder organisiert, überlegt sich etwas und sei dann aber auch für die Organisation und Durchführung verantwortlich. „Das hat immer ganz gut funktioniert mit allem Drum und Dran“, lobt Fritsche die Zusammenarbeit. Bei der jährlichen Aktion Saubere Landschaft ist der Stadtjugendring für die Putzete in der Kernstadt verantwortlich. Eine Idee, die in der Schublade schlummere, sei eine zweite Sammlung Richtung Herbst oder Winter. Was sich der Stadtjugendring auf die Fahnen schreiben kann, ist etwa die Mitwirkung an der Unterschriftenaktion zum Erhalt des Minara.

Mehr Leute ins Boot holen

„Was wir noch planen, ist, dass wir mal alle Vereine anschreiben, die sich in der Jugendarbeit engagieren, um zu erreichen, dass sie vielleicht auch dem Stadtjugendring als Mitglied beitreten und um so eine größere Präsenz zu erreichen“, informiert Fritsche. Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft im Stadtjugendring sei eine aktive Jugendarbeit das ganze Jahr über und nicht nur zu bestimmten Zeiten. Weiter müsse es sich um einen eingetragenen Verein handeln, der über die Zuerkennung der Allgemeinnützigkeit verfüge.

Der Stadtjugendring plant für die Vereine selbst nichts, er nimmt eher eine koordinierende Funktion ein, etwa wenn Anfragen zur Kinderbetreuung für Veranstaltungen eintreffen. Zwei Sitzungen pro Jahr sind Pflicht. Wenn es um Angebote bei Veranstaltungen gehe, setzte man sich schon auch mal öfter zusammen, um sich abzustimmen.

Der jährliche Zuschuss der Stadt wird an die Mitgliedervereine weiterverteilt und ist an die Anzahl der Mitglieder gekoppelt. Teilnahmen an der Landschaftsputzete werden zum Beispiel auch honoriert.



In Erscheinung trat der Stadtjugendring etwa schon beim Apfelfest des Karibuni-Weltladens bei der Kinderbetreuung. Ein Beschäftigungsangebot für Kinder beim Naturpark- und Trachtenmarkt 2020 kam nicht zustande. Man kann jederzeit für solche Betreuungsangebote nachfragen, allerdings nur innerhalb Bad Dürrheims und der Teilorte.