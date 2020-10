von Sabine Naiemi

Im Prinzip seien die Hotels- und Beherbergungsbetriebe der Stadt durch das angekündigte Beherbergungsverbot jetzt wieder genauso betroffen wie im März 2020, erklärt Alexandra Limberger, die Sprecherin des HoGa-Verbandes in Bad Dürrheim.

„Wir haben in allen drei Häusern seit der letzten Woche nur noch Stornierungen“, erklärt Limberger. Mit den drei angesprochenen Häusern redet sie von den durch die Familie Limberger geführten Hotels: das Hotel am Solegarten, das Sure by Best Western und das Sport-Chalet. Den anderen Beherbergungsbetrieben gehe es genauso.

„Die Leute sind verängstigt. Kanzlerin Merkel ruft auf, keine Urlaubs-, Kurreisen mehr zu unternehmen.“ Nachdem endlich wieder ein bisschen Normalität eingekehrt sei, baue sich genau das wieder auf, was im März stattfand. Diese „Normalität“ werde jetzt wieder kaputt gemacht. Dafür habe sie kein Verständnis, macht Limberger deutlich. Denn: „Es gab noch keine Fälle von Ansteckungen in Hotels oder Restaurants.“ Die Übernachtungsgäste halten sich allein in ihrem Zimmer auf. Es gebe keine Vermischung. Bei Berührungspunkten wie dem Frühstücksbuffet oder in der Gaststätte gelten entsprechende Hygieneregeln.

Sperrstunde ab 23 Uhr

Auch Gaststätten ab 23 Uhr zu schließen bringe nicht viel, ist sich Alexandra Limberger sicher. Denn es gehe nicht um die Leute, die nach ihrem Essen noch gemütlich ein Bier oder Wein genießen wollen, sondern es gehe um die Problematik der Party und die gelte es einzuschränken. Aus ihrer Sicht sei es deshalb vollkommen egal, ob um 22 Uhr, um 23 Uhr oder erst um Null Uhr die Gaststätten schließen. In den Gaststätten halte sich bei den klassischen Restaurantbesuchen ein vollkommen anderes Klientel an Gästen auf, als in den Bars und Party-Locations.

Sie könne das Argument nachvollziehen, dass mit vermehrtem Alkoholkonsum Partys ausarten. Doch wie gesagt, treffe die Sperrstunde ab 23 Uhr in Gaststätten den falschen Personenkreis. In einem normalen Gastronomiebetrieb sei üblicherweise sowieso um Mitternacht Schluss, führt Limberger aus. Wo die Sperrstunde Sinn mache, so leid es ihr tue, seien die Party-Locations, die sich als „Spreader“ herausgestellt haben. Das sei dann aber auch die Branche, die dann staatlich unterstützt werden müsse.

Unverständnis: „Man hat im Frühjahr damit gerechnet, dass im Herbst wieder eine Welle kommt“, sagt Limberger. Trotz dieses Wissens seien keine Vorkehrungen getroffen worden, kein Stufenplan, wirft sie der Regierung vor. Stattdessen gehe man willkürlich mit der Gießkanne einfach drüber. Nachdem der Markt anfing, sich langsam zu erholen, jetzt wieder diesen Stopp reinzuhauen verlängere unnötig die schlechte Phase für Beherbergungsbetriebe. Alles lief reduziert, aber immerhin lief es. Limberger: „Alles wird wieder ausgebremst! Wir stehen wieder genauso da wie im März.“

Das Zweite ist, dass die Risikogebiete jetzt auch noch in der Schweiz sind, beziehungsweise umgekehrt, wenn Schweizer nach Hause kommen, sie in Quarantäne müssen. Da überlegen sich die Schweizer natürlich, ob sie überhaupt kommen.

„Ich denke, dieses Virus hat sich verändert“, sagt Limberger. Inzwischen könne durch die Hygienemaßnahmen einiges verhindert werden, was anfangs nicht der Fall war. Die Politik sollte die Maßnahmen flexibler und besser an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen, findet Limberger: Hochgradig Infektiöse in Quarantäne, Hochrisikopatienten besonders schützen.

„Wir waren dabei, alles wieder in die Spur zu kriegen. Jetzt stehen wir davor, womöglich wieder Kurzarbeitergeld beantragen zu müssen“, beschreibt die Verbandssprecherin des Hotel- und Gaststättengewerbes die düsteren Zukunftsaussichten der Branche.