von man

Hochemmingen (man) Die Priorisierung der Mittelanmeldungen für das Jahr 2022 durch den Ortschaftsrat erfolgte bei der jüngsten Sitzung des Gremiums am vergangenen Montag, 5. Juli einstimmig.

Das Feuerwehrgerätehaus Hochemmingen, Archivbild vom Mai 2020. Bild: SK

An erster Stelle steht das Feuerwehrgerätehaus, wobei es zwei Möglichkeiten für die Umsetzung geben würde. Hierbei geht es insbesondere um die Vergrößerung des Mannschaftsraumes. Wenn dieser über dem Feuerwehrgerätehaus bleiben würde, müsste eine Dachsanierung und die Vergrößerung durch eine Gaube erfolgen. Ebenso müsste die Zuwegung zum Mannschaftsraum ausgebaut und ein zweiter Fluchtweg angebracht werden. Die andere Möglichkeit, eventuell weitaus kostengünstiger, wäre eine Containerlösung vor dem Farrenstall, gegenüber vom Feuerwehrgerätehaus auf der anderen Straßenseite. „Es muss dringend eine Lösung für die Mannschaftsunterbringung gefunden werden, die Priorität ist gegeben und es ist notwendig, dies an die erste Stelle der Haushaltsmittel zu stellen“, verdeutlichte Ortsvorsteher Helmut Bertsche, wobei ihm der Ortschaftsrat einstimmig zustimmte. Auf die zweite Stelle setzte der Ortschaftsrat die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Hirschhalde, die sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. Wie in einem Video zu sehen war, welches Helmut Bertsche in der Ortschaftsratssitzung zeigte, sogar in einem katastrophalen Zustand. Es wechseln sich tiefe Risse, Schlaglöcher und abgebrochene Fahrbahnränder über die gesamte Straße ab – mit dem Fahrrad ist die Straße ein Wagnis, ist sich auch hier der Ortschaftsrat einig.

An dritter Stelle steht die Anbindung des Rathauses ans Breitband im Zuge der Verlegung des Backbones. Diese soll von der Ecke Reutestraße/Schweizer Straße zum Rathaus erfolgen. Auf dem vierten Punkt steht das Rathausdach, hier soll die Ziegeleindeckung erneuert werden, da die Ziegel marode sind und schon von oben nach unten bröseln. An fünfter Stelle steht die Sanierung der Friedhofsmauer und an sechster Stelle die Friedhofskapelle, bei welcher der Putz ausgebessert werden und neu gestrichen werden muss. Dies ist notwendig, um den Erhalt zu sichern.

Weiter wurde bekannt gegeben, dass der Kindergartenumbau voran geht. Zwischenzeitlich geriet dieser wegen Materialmangel ins Stocken, geht aber jetzt wieder weiter, so Ortsvorsteher Bertsche. Im Erlenweg wurde dem Bau einer Doppelgarage zugestimmt, wie auch dem Bau einer neuen Lagerhalle der Firma Fischer im Gewerbegebiet Schroteln. Hier wird das Baufenster zwar um 5,77 Meter überschritten, aber seitens des Bauamtes der Stadt Bad Dürrheim gebe es hier baurechtlich keine Bedenken, informierte Helmut Bertsche. Der einzige Wunsch, den der Ortschaftsrat hier hat, dass die Zufahrt weiterhin über die jetzt schon bestehende Zufahrt in der Schweizer Straße erfolgt. Auf dem Dach der neuen Lagerhalle, die 15 Meter hoch sein wird, ist außerdem die Installation einer Photovoltaikanlage geplant.

Einen Appell an die Landwirte, welche die Grundstücksbewirtschaftung im Grenzbereich an Feldwegen inne haben, richtete vor allem Ortschaftsrat Harald Fischerkeller. Er bemängelte die „Zerstörung der Infrastruktur“. Mit Bildern zeigte er, dass teilweise zwischen Straße und Acker nur 20 Zentimeter Grünstreifen liegen. Wenn die Feldwege so lange wie möglich erhalten bleiben sollen, ginge es nicht, bis an den Rand mit schweren Maschinen zu ackern, so Fischerkeller.