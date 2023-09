Einen Chefarztwechsel gibt es in der Akut-Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Luisenklinik Bad Dürrheim. Dagmar Schäfer hat nach langjähriger Tätigkeit die Luisenklinik verlassen. Das berichtet die Klinik in einer Pressemitteilung.

Schäfer war seit 2015 in der Luisenklinik, zunächst als Assistenzärztin und zuletzt als Chefärztin der vergangenen vier Jahre. Während ihrer Zeit als Chefärztin konnte sich die Abteilung weiter als feste Größe in der regionalen psychosomatisch-psychotherapeutischen Versorgungslandschaft etablieren. Im letzten Jahr wurde das Behandlungsangebot durch die Erhöhung von stationären Behandlungsplätzen nochmals erweitert.

Die Luisenklinik freue sich, dass mit Magli Miriam Hun Vásquez die vakante Stelle hochkompetent und umgehend wieder neu besetzt werden konnte. Hun Vásquez ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Fachärztin für Allgemeinmedizin. Hun Vásquez ist seit 2016 in der Luisenklinik und absolvierte hier ihre Weiterbildung zur Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Sie ist 41 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern und wohnt mit ihrer Familie in Villingen. Ihr zur Seite steht Annett Stephan, erfahrene Psychologische Psychotherapeutin. Stephan ist ebenfalls eine langjährige Mitarbeiterin der Luisenklinik. Sie hat im Jahr 2007 als eine der ersten Psychologinnen ihre Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin mit Vertiefungsfach Verhaltenstherapie in dem Ausbildungsinstitut absolviert. Stephan ist 42 Jahre alt, Mutter einer Tochter und wohnt ebenfalls in Villingen. „Magli Miriam Hun Vásquez und Annett Stephan stehen gemeinsam einem hoch engagierten und motivierten pflegerisch-therapeutisch-ärztlichen Team vor“, heißt es von der Klinik: „Alle werden die Akut-Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Luisenklinik mit 38 Betten und zwölf Tagesklinikplätzen in derselben hohen Behandlungsqualität fortführen und weiterentwickeln.“