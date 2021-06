von sgn

Der gestrige Sonntag war der Tag der blinden und sehbehinderten Menschen. Auch in Bad Dürrheim gibt es etliche Stolperfallen für Blinde und Sehbehinderte. Darauf macht die städtische Behindertenbeauftragte Inge Teichert immer wieder aufmerksam. Also hat sie sich eben zum 6. Juni eine besondere Aktion überlegt.

Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt, Inge Teichert (links), wird bei ihrer Mützenaktion von Maria Bucher von der Stadtverwaltung unterstützt. Für ein paar Tage sind tagsüber auf dem Rathausplatz die Mützen auf den Pollern zu sehen. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Ein besonderes Beispiel für ein schlecht sehbares oder wahrnehmbares Hindernis sind etwa die Poller rund um das Rathaus. Aufgrund ihrer grauen Farbe sind sie selbst bei Tageslicht für schwer Sehbehinderte kaum erkennbar. In Zusammenhang mit dem Straßenbelag sehen die Betroffenen die Hindernisse nur grau in grau vor einem grauen Straßenbelag.

So initiierte Inge Teichert also die Idee von bunten, kontrastreichen Mützchen für die Poller. Wer Poller-Mützchen für diese Aktion stricken, häkeln oder nähen wollte, konnte seine Werke bis zum 31. Mai auf der Stadtverwaltung abgeben. Wichtig waren gute Kontraste der verwendeten Farben, damit sie von Menschen mit Sehbehinderung gut wahrgenommen werden können. Die Mützen sind auf der Bürger-App Crossiety zu sehen und können dort per Abstimmung prämiert werden. Zehn Teilnehmerinnen beziehungsweise Teilnehmer gibt es. Jeder ließ seine Phantasie sprießen und gab mehrere Mützen ab.

Das ist doch mal ein schöner Anblick. Die Poller auf dem Rathausplatz in Bad Dürrheim tragen Mützchen. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Mützen können in den nächsten Tagen tagsüber auf den Pollern bewundert werden. Die Aktion endet zum 13. Juni, und die Mützen werden dann an die Kindergärten gespendet. Die Stadtverwaltung suche gerade nach Lösungen, um die Poller sichtbarer zu machen, erklärt Maria Bucher, die Koordinatorin für Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement der Stadt.