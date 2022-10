Bad Dürrheim vor 3 Stunden

Bürojob? Nein, danke! Abiturientin bevorzug Heizungen statt Hörsälen

Eine 1,50 Meter große junge Frau kann richtig anpacken: Valentina Schleicher lernt in Unterbaldingen das Handwerk des Anlagenmechanikers. Doch was fasziniert sie eigentlich an dieser Branche?