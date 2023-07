In den vergangenen Jahren ist es coronabedingt ruhig geworden um die Bürgerstiftung Gelingendes Leben. Zwischenzeitlich hat sich einiges getan und man will sich wieder ins Bewusstsein der Leute bringen. „Viele wissen gar nicht, dass es uns gibt und was wir tun. Wir sind in den Köpfen der Menschen nicht mehr präsent“, erklärt Andreas Nachbaur. Das soll sich ändern, denn auch finanziell wirkt sich die aktuelle Lage nachteilig aus.

Zu den Änderungen gehört ein Wechsel im Stiftungsvorstand. Ausgeschieden als Vorstandsvorsitzender ist Hans Buddeberg. Er wurde 2015 gewählt und wolle nun ein wenig kürzertreten hieß es beim Pressegespräch. Sein Nachfolger ist der promovierte Rechtsanwalt Andreas Nachbaur – er muss noch bestätigt werden. Weitere Mitglieder im Stiftungsvorstand sind Monika Link als stellvertretende Vorsitzende und der Steuerberater Jonas Preuss als Finanzvorstand. Zum Stiftungsrat gehören weiter Egon Dehner (Vorsitzender), Irma Häring, Andrea Kanold, Wolfgang Kaiser, Paul Otten und Joachim Limberger.

Die Bürgerstiftung hat seit ihrer Gründung im Jahr 2008 viele Projekte unterstützt beziehungsweise beteiligt sich regelmäßig an verschiedenen Projekten. So wurden 2022 etwa 3600 Euro gespendet für die Trockenlegung der am 21. Juli 2017 in einen Raum der Stille umgewidmeten Friedhofskapelle St. Nikolaus nach einem Wasserschaden.

Derzeit engagiert sich die Bürgerstiftung für die gerade neu entstehende Begegnungsstätte im Neubau „Wohnen am Park“ auf dem ehemaligen Irma-Gelände. Das Mehrgenerationenhaus „Generationentreff Lebenswert“ und die Stadtbibliothek ziehen dort zusammen im Erdgeschoss ein und werden zu einer Begegnungsstätte für alle Menschen. Zu den Räumen wird auch eine Bistroküche gehören. Diese ist mit knapp 13.000 Euro Kosten veranschlagt. Die Hälfte davon übernimmt der örtliche Lieferant der Küche. Für die andere Hälfte – rund 6000 Euro – macht sich die Bürgerstiftung stark. Allerdings steht der Bürgerstiftung aufgrund gesunkener Zinserträge und Stiftungszuschüsse zu wenig Geld zur Verfügung. Das Stiftungskapital darf nicht angetastet werden.

Man könne aktuell einen Sockelbetrag von 1000 Euro aufbringen, erklären die Stiftungsvorstände. 5400 Euro fehlen also noch. Diese restliche Summe soll nun durch Spenden generiert werden und deshalb appelliere man an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt um ihre Unterstützung und bitte um sachbezogene Spenden mit der Angabe „Bistroküche“ als Verwendungszweck. Die Spender erhalten auf Wunsch eine Spendenquittung.