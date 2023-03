Die Wellen kochen weiter hoch. Die Diskussion um die Petition des Gewerbevereins Bad Dürrheim gegen die Fremdverkehrsabgabe geht in die nächste Runde. Vor knapp vier Wochen hatte der Gewerbeverein Bad Dürrheim diese Petition gestartet, um die in ihrer vom Gemeinderat beschlossenen Form bestehende Satzung zur Fremdenverkehrsabgabe zu kippen, um eine neue Ausgangsbasis zu schaffen. Jetzt hat Bürgermeister Jonathan Berggötz in der Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Donnerstag dazu eine Stellungnahme verlesen, in der er den Gewerbeverein angreift und massive Vorwürfe erhebt.

„Viele von uns sind von dem Vorgehen des Gewerbevereins überrascht, da wir als Gemeinderat vor über zwei Jahren – am 9. November 2020 – in einer öffentlichen Sitzung die Beschlüsse hinsichtlich der Kurtaxe und des Fremdenverkehrsbeitrags gefasst haben“, erklärte Berggötz. Aus dem einstimmig, bei lediglich zwei Enthaltungen gefassten Beschluss gehe klar und deutlich hervor, dass diese Satzungen aus zwingenden rechtlichen Gründen rückwirkend gelten. Ihm sei bewusst, so der Bürgermeister, dass der Fremdenverkehrsbeitrag keine sehr transparente und verständliche Abgabe ist. Das Verfahren sei aber vor der Beschlussfassung mehrfach öffentlich dargestellt und die betroffenen Kreise im Vorfeld informiert worden.

Wie zuvor ging Berggötz auf die früher bereits angeführte Argumentation der Stadt ein, wie wichtig die Fremdenverkehrsabgabe für die Stadt sei, um deren attraktive Angebote weiter vorhalten beziehungsweise ausbauen zu können. „Wenn uns hier Geld fehlt, ist dies langfristig ein Schuss ins Knie!“ Ein erheblicher Teil der anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt würden über den allgemeinen Haushalt, also von der Bürgerschaft durch Steuergelder, getragen. Wie seit zweieinhalb Jahren denke er, dass es im Interesse aller sei, Bad Dürrheim attraktiv zu halten. Dafür müsse jeder einen gewissen Beitrag leisten.

Berggötz: „Der Gewerbeverein tut sich und uns als Stadt Bad Dürrheim mit dieser Petition keinen Gefallen, diese Petition schadet letztendlich allen: Diese Petition spaltet!“ Sie komme zur Unzeit, sei in ihrer Zielsetzung nicht durchdacht, mache alle zu Verlierern. Und es gebe auch Gewerbetreibende, die sich von der Petition distanzieren würden. „Diese Petition trübt das bislang gute Miteinander und wirft ein schlechtes Licht auf unsere Stadt! Was in den Medien oder in der Petition zu lesen ist, wirft kein gutes Licht auf uns alle, und es entsteht der Eindruck, als ob der Gemeinderat Entscheidungen träfe, ohne sie zu verstehen, und die Verwaltung willkürlich handeln würde“, führt der Bürgermeister weiter aus. Die Petition beinhalte falsche Behauptungen. Er ging auf die angeführten Rechtskosten ein, den Vorwurf der Willkür, und dass Vereine für Vereinsfeste auch die Abgabe „abdrücken“ müssten.

Bislang wenig Resonanz

Berggötz kreidet außerdem an, dass es eine Aufforderung der Gewerbevereinsvorsitzenden an alle Vereinsmitglieder gebe, jedes Mitglied solle drei Stimmen abgeben, um die notwendige Unterschriftenanzahl zu erreichen. Ebenfalls werde dazu aufgerufen, notfalls anonym zu unterschreiben.

Tamara Pfaff weist im Gespräch mit dem SÜDKURIER erneut darauf hin, dass der Gewerbeverein mit der Petition als demokratisch-legalem Mittel eine neue Basis für Gespräche schaffen wolle, da alle bisherigen Versuche und Gespräche mit der Verwaltung und den Parteivorsitzenden gescheitert seien. „Diese Sache geht alle an!“ Im Vorfeld der Beschlussfassung hätten viele Betroffene deutlich gemacht, dass sie mit dem Vorgehen der Stadt nicht einverstanden seien. Man wolle nicht die Fremdenverkehrsabgabe abschaffen und strebe auch Gespräche an, aber man wolle gehört und berücksichtigt werden.