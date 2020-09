von Sabine Naiemi

Wie es in der Kurstadt Sitte ist, leistet nun auch Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger der Stadt, Walter Klumpp, im Weinbrennersaal seinen Vorgängern Gesellschaft. Sein Konterfei ist zwar schon seit Ende letzten Jahres fertig, konnte aber erst am vergangenen Dienstag – in einem kleinen, aber würdigen Rahmen – feierlich enthüllt werden.

In feierlichem Rahmen wird das Porträt des ehemaligen Bürgermeisters Walter Klumpp für die Öffentlichkeit enthüllt (von links): Beate und Walter Klumpp, der Künstler Akbar Khurasani und Bürgermeister Jonathan Berggötz. Bilder: Sabine Naiemi

Zum Kreis der Gästeschar gehörten unter anderem die Fraktionsvorsitzenden und natürlich der Künstler selbst, der – noch – in Bad Dürrheim lebende Akbar Khurasani.

„Was drückt ein Porträt aus?“, fragte Bürgermeister Jonathan Berggötz, dem feierlichen Anlass angemessen die Amtskette tragend. Ein Porträt lässt eine Person lebendig werden, zeigt die unverwechselbaren Eigenschaften des Abgebildeten und hält die Erinnerungen an eben denjenigen wach. „Ein Porträt geht nicht verloren, so wie etwa ein Bild auf dem Handy. Viele Menschen werden das Bild anschauen, zurückblicken und sich an gemeinsame Erlebnisse mit Walter Klumpp erinnern. Andere, die das Bild später anschauen und das ehemalige Stadtoberhaupt nicht gekannt haben, werden sich fragen, was für ein Mensch Klumpp war“, so Berggötz.

Akbar Khurasani und Walter Klumpp enthüllen das Porträt

Eine längere Geschichte

Die Entstehung des Porträts hat eine längere Geschichte. Er sei schon relativ früh von Bürgern und Stadträten darauf hingewiesen worden, sich rechtzeitig darum zu kümmern, dass ein Porträt von ihm erstellt werde, erklärte Walter Klumpp. Eines Tages habe er bei einer Vernissage im Weinbrennersaal Akbar Khurasani kennengelernt und ihn gefragt, ob er das Porträt malen würde.

Dazu muss man sagen, dass Khurasani in Kiew an der Akademie der bildenden Künste studiert hat. Bevor Khurasani nach Deutschland kam, lebte der aus Afghanistan stammende Künstler 20 Jahre in Kiew. Die Werke des anerkannten Künstlers seien überall auf der ganzen Welt zu finden, er sei ein außergewöhnlicher Künstler erklärte später sein Mäzen Werner Verbist.

Er und Akbar Khurasani hätten sich gut verstanden und im Verlauf der Entstehung des Porträts viele nette Gespräche gehabt, so Klumpp abschließend.

Die Geschichte ist damit jedoch noch nicht zu Ende: Walter Klumpp habe keine Zeit gehabt, um für das Gemälde selbst Modell zu sitzen, erzählt Akbar Khurasani. Also habe er um Bilder gebeten und selbst viele, viele Bilder angeschaut. Doch keines der Bilder hätte ihn angesprochen, so er Künstler. Also habe er selbst Fotografien angefertigt. Doch diese hätten ihm auch nicht gefallen. Also mussten nochmals Fotografien von Walter Klumpp gemacht werden.

Dann habe sich das Problem ergeben, dass in seinem Zimmer, das er in der Hofstraße bewohnt, das Licht nicht ausreichend war, so Khurasani weiter. Schließlich bekam er die Gelegenheit, in der Dachwohnung eines Freundes in Fützen das Gemälde zu erstellen. Dafür fuhr Khurasani über einen längeren Zeitraum drei bis vier Mal pro Woche von Bad Dürrheim nach Fützen.

Etwas ganz Besonderes

„Ein Porträt ist etwas ganz, ganz Besonderes“, findet Bürgermeister Berggötz. Die anderen Porträts im Weinbrennersaal zeigen die früheren Bürgermeister Wilhelm Grießhaber (1946 bis 1954), Otto Weissenberger (1954 bis 1979), Gerhard Hagmann (1979 bis 2003) und der Ehrenbürger und frühere Staatsrat Paul Vowinkel. Jedes der Bilder ist, entsprechend seiner Zeit, in einem anderen Stil gemalt. Das Bild von Walter Klumpp habe ein Geheimnis. Jedoch werde er dieses nicht verraten, erklärte der Maler verschmitzt. Das müssten die Betrachter selbst herausfinden.

Jedenfalls strahlt das Porträt Klumpps geradezu. Dem Gesichtsausdruck sieht man den Humor an, der geradezu aus den Augen blitzt. Klumpp bedankte sich bei dem Künstler und überreichte als Dank eine Kuckucksuhr – „bei der auch wirklich der Kuckuck herauskommt“.

Der Bürgermeister a. D. erzählt über die Entstehung seines Porträts.

Und natürlich schauten alle Gäste bei dem sich anschließenden Stehempfang gleich nach, ob sie das Geheimnis im Bild entdecken können.

Der Künstler erhält als Andenken zum Abschied eine Kuckucksuhr

Akbar Khurasani erklärte, er sei froh, dass er etwas von sich, von seinem Herzen in Bad Dürrheim zurücklassen könne. Er wird nach Oberhausen ziehen und dort mit Hilfe von Werner Verbist viele künstlerische Pläne verwirklichen.