von Klaus Dorer

Bereits seit längerem planen die beiden Nachbarkommunen Brigachtal und Bad Dürrheim bei der Trinkwasserversorgung eine Kooperation. Nun sind die Konditionen festgezurrt worden und die Planung geht in die abschließende Phase. Diese sieht nun vor, das Trinkwasser für Brigachtal aus dem Tiefbrunnen Oberried mit dem Trinkwasser von Bad Dürrheim aus dem Tiefbrunnen Entenfang im neuen Wasserwerk Schabelwiesen gemeinsam aufzubereiten und nach Brigachtal zurückzuführen.

Hierfür ist die Verlegung einer Rohwasserleitung und einer Reinwasserleitung erforderlich, wie zunächst Brigachtals Ortsbaumeister Patrick Lutz in der öffentlichen Sitzung ausführte. Die Reinwasserleitung zum Tiefbrunnen Oberried wird parallel zur Rohwasserleitung verlegt. Über die Details gab dann BIT-Ingenieur, Dominik Bordt genauer Auskunft: So wird die geplante Rohwasserleitung das Wasser des Tiefbrunnens Oberried zukünftig direkt in das Wasserwerk zur Aufbereitungsanlage fördern und zentral enthärten.

Hierzu wurde im Tiefbrunnen Oberried eine Unterwassermotorpumpe eingebaut, die das Grundwasser aus dem Brunnen fördert. Die maximal mögliche Entnahmeleistung aus dem Tiefbrunnen Oberried ist mit 30 Liter pro Sekunde festgelegt. Am Tiefbrunnen erfolgt dann der Umschluss auf die bestehende Förderleitung zum Hochbehälter Sallen.

Ziel ist es, so wenig wie möglich Reibungsverluste zu erreichen, hieß es. Der Leitungsbau wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit vom Land als förderwürdig eingestuft und wird nun mit 25 Prozent bezuschusst. Die Gesamtlänge der Leitung beträgt 2350 Meter, die reinen Baukosten sind mit 825.000 Euro berechnet worden, hinzu kommen noch die Nebenkosten für Honorare, Vermessungen, Entschädigungen, so dass die Gesamtkosten bei zirka 900.000 Euro liegen werden. Der Baubeginn wurde auf den 27. September 2021 festgelegt. Voraussichtlich wird die neue Wasserleitung bis zum 30. Juni 2022 fertiggestellt sein.

Bei Sachstand Wasserwerk gab Bordt ebenfalls bekannt, dass die Planung der Aufbereitungsanlage in Bad Dürrheim aktuell vor dem Abschluss stehe, in den nächsten drei Monaten sollen die Rohbauarbeiten ausgeschrieben und der Bauantrag auf den Weg gebracht werden. Bei optimalem Verlauf können die technischen Gewerke dann noch vor der Sommerpause vergeben werden. Am Ende stimmten alle Räte für die öffentliche Ausschreibung der Roh- und Reinwasserleitung zwischen dem Tiefbrunnen Oberried und dem Wasserwerk Schabelwiesen.