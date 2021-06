von Sabine Naiemi

Nachhaltigkeit, Kohlenstoff-Kompensation, CO2-Emissionen und der ökologische Fußabdruck sind mittlerweile gängige Begriffe und gewinnen an Bedeutung für viele Geschäftsbetriebe. Nun generiert eine seit 2020 bestehende Kooperation zwischen dem Biolandwirt Christoph Trütken vom Antonihof aus Bad Dürrheim, der Firma Carbocert aus Bodnegg und der Sparkasse Schwarzwald-Baar eine CO2-Einsparung von 300 Tonnen pro Jahr, regional hier vor Ort. Trütken betreibt den sogenannten Humusaufbau und leistet damit hier im Kreis ein Stück Pionierarbeit.

Wolfgang Abler (links), Geschäftsführer der Firma Carbocert, übergibt an den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben (rechts), das Zertifikat über die Einsparung von 300 Tonnen Kohlenstoff jährlich durch Biolandwirt Christoph Trütken. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Für ihr Projekt der Klimaneutralisierung erhielt die Sparkasse am gestrigen Donnerstag ein Zertifikat über diese CO2-Einsparung. „Wir kompensieren einen Teil unserer unvermeidbaren CO2-Emissionen durch den Humusaufbau des Antonihofes“, erklärt Sparkassen-Vorstandschef Arendt Gruben. Da das Geschäftsgebiet der Sparkasse der Schwarzwald-Baar-Kreis sei, wolle man das nicht irgendwo am Ende der Welt tun, sondern regional hier vor Ort. Umso erfreuter sei man gewesen, als sich zufällig ergab, dass Biobauer Trütken hier vor Ort so etwas anbietet und so die bereits bestehende Geschäftsbeziehung mit Trütken stärken könne. „Ein Thema mit Zinseszinseffekt“, sagt Arendt Gruben.

Der Humus, der aus dem Kuhdung entsteht, riecht wenn er fertig ist wie normale Erde | Bild: Naiemi, Sabine

Humusaufbau: Humusaufbau beschreibt den Aufbau von organisch gebundenem Kohlenstoff im Boden. Ziel des Klimaschutzprojektes ist es, die Böden durch Humusaufbau auf natürliche Art wieder fruchtbar zu machen. Der Aufbau von Humus entzieht der Atmosphäre CO2 (Kohlenstoff), der dann langfristig im Boden gespeichert wird. „Humusaufbau stellt das System wieder vom Kopf auf die Füße“, erläutert Carbocert-Geschäftsführer Wolfgang Abler.

Bodenmanagement: „Wir bebauen den Boden mit einer achtjährigen Fruchtfolge", erklärt Christoph Trütken. Er und seine Frau Birgit Strohmeier haben den 1958 von Anton Strohmeier ausgesiedelten Antonihof im Jahre 2008 übernommen und auf Biolandwirtschaft umgestellt. Als Biolandwirt ist Klimaschutz für Trütken ein großes Thema. Er bewirtschaftet 95 Hektar Land (25 Hektar Ackerland und 70 Hektar Grünland). 2018 tat Trütken sich mit der Firma Carbocert zusammen. Damals wurden an insgesamt 25 – dem Landwirt unbekannte Stellen – Bodenproben entnommen und gemessen. Nach drei Jahren erfolgt die Nachmessung.

Zuerst werde drei Jahre lang Luzerne ausgebracht, so Trütken weiter. Das diene dem Bodenaufbau. Dann wird vielfältig gemischter Winterweizen gesät, dann Roggen, ein tritikales Erbsengemenge, immer mit Untersaat. Dem folgen Hafer und Dinkel. „Man kann aus einem Kilogramm Hafer fünf Liter Hafermilch herstellen oder einen Liter Kuhmilch“, sagt der Biolandwirt. Also habe man sich für die Hafermilch entschieden. Die insgesamt 40 Kühe (30 Milchkühe und 10 Ammenkühe) auf dem Hof werden nur mit Gras und Heu gefüttert, für die Kühe werde ein holistisches (ganzheitliches) Weidemanagement betrieben. Die einzigen Tiere, die mit Getreide gefüttert würden, weil sie das brauchen, seien die Hühner. Auch beim Mähen oder beim Abgrasen der Weiden achte er darauf, dass nicht alles radikal bis zum Grund abgeschnitten oder abgefressen wird, weil die Pflanzen dann schneller weiterwachsen.

Die Kühe werden auf dem Antonihof von Christoph Trütken und Birgit Strohmeier ganzjährig nur mit Grad und Heu gefüttert | Bild: Naiemi, Sabine