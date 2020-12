von Sabine Naiemi

Die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) hebt Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsbewusstsein auf eine neue Stufe und will gleichzeitig das Image der Stadt verjüngen.

„Die Idee mündet aus einem Storytelling des Marketingbeirates mit Alexander Christiani vor zwei Jahren, bei dem auch Kurgeschäftsführer Markus Spettel dabei war“, erzählt die Projektleiterin und Nachhaltigkeitsbeauftragte der KuBä Beate Proske. Seit Juli konzentriere sie sich nun voll auf dieses Projekt und endlich gehe es „online“ an den Start. Wir puschen dieses Thema jetzt, weil es wunderbar in diese Zeit passt. Am 9. Dezember wurde dazu die Internetseite online geschaltet, nach und nach werden neue Angebote geplant und dann eingebettet, die man dann über verschiedene Kanäle buchen kann.

Wiebke Dirks absolviert gerade ihre Ausbildung bei Wim Hoff und wird in Bad Dürrheim später Kurse leiten. Für das Fotoshooting sprang sie kurzentschlossen in den Naturteich im Kurpark. Bilder: Tobias Ackermann

Genau genommen fußt Biohacking auf den Lehren nach Pfarrer Kneipp, der als Biohacking-Pionier gelten kann. „Wir bauen auf der Tradition auf und kombinieren das mit dem Biohacking nach Wim Hoff, um das auch für eine jüngere Zielgruppe anbieten zu können“, erklärt Proske. Wobei natürlich ältere Personen, die das für sich entdecken, nicht ausgenommen seien.

Atemübungen in der Ruhekuppel der Schwarzwaldsauna werden später zum Programm dazugehören.

Der Grundgedanke: Der alltägliche Lebensstil heutzutage ist weder zufriedenstellend noch gesund. Stress sei laut Studien inzwischen eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts und Atemwegserkrankungen sorgen für viele Krankheitstage. Das neue Projekt „Biohacking Bad Dürrheim“ widme sich daher der Inspiration zur individuellen Prävention durch einen gesünderen Lebensstil.

In der Wohlfühl- atmosphäre der Ruhekuppel fällt das Entspannen leicht.

Die Do-it-yourself-Bewegung des Biohacking entstand in den USA, ähnlich wie das Bewusstsein des „mündigen Patienten“ sich im deutschsprachigen Raum etablierte. Das Projekt fuße auf der jahrzehntelangen Kompetenz des Kur- und Rehastandortes Bad Dürrheim in den Bereichen Atemgesundheit, Stressmanagement und Resilienz sowie körperlicher Leistungsfähigkeit. Sinn und Zweck sind kleine, aber nachhaltige Verbesserungen des eigenen Lebensstils.

„Wir bündeln die Kernbereiche der Stadt mit Fachkompetenz, kombiniert mit dem Angebot regionaler Superfoods“, erklärt Markus Spettel. „Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir, wovon wir reden und das macht uns glaubwürdig.“ Ein großes Thema beim Biohacking sei etwa, „wie bringe ich diese guten Dinge zurück in meinen Alltag“. Bei deren Umsetzung bediene sich die KuBä vorhandener Kompetenzen und Stärken.

Das Image der Stadt modernisieren

Die primäre Zielgruppe sind jüngere Menschen. „Es geht schon auch darum, das Image der Stadt vom Heilbad-Stempel zu lösen und tatsächlich auch das ganze Thema zu modernisieren“, bestätigt Kurgeschäftsführer Spettel. Die Begrifflichkeiten wie Kurort, Heilbad, „Bad“ seien sehr traditionell behaftet. „Wir wollen diese Begriffe neu interpretieren und als Marke in den nächsten Jahren aufbauen.“ Vorhandene Marken mit starker Bekanntheit sollen aufrechterhalten und kommuniziert werden. Das Solemar sei solch ein Produkt. Aber das Solemar sei auch ein Produkt, wo Biohacking erlebt werden könne über viele Möglichkeiten. Auch ein Saunabesuch zählt zu Biohacks.

Projektleiterin und Nachhaltigkeitsbeauftragte Beate Proske von der Kur- und Bäder GmbH setzt begeistert das Prinzip des Biohackings auch im eigenen Leben um.

Breite Rückendeckung

„Biohacking ist ein Thema, das in der ganzen Stadt erlebbar sein kann und sein wird“, so Spettel. Bei der Vorstellung des Projekts im Marketingbeirat habe es breite Rückendeckung und Zustimmung gegeben. Der Einzelhandel könne etwa Produkte anbieten, die zum Thema passen, oder die Gastronomie könne entsprechende Gerichte anbieten. „Es ist ein sehr spannendes und flächendeckendes Dachkonzept für Bad Dürrheim und natürlich auch für die Teilorte.“ Teil davon ist die natürliche Umgebung der Ostbaar, die Nutzung des Sunthauser Sees für Bäder etwa und vieles mehr. Das Konzept stellt einen wichtigen Aspekt beim Restart in den Tourismus dar.