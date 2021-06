von Mandy Heinze und Sabine Naiemi

Bevor der Ortschaftsrat Biesingen bei seiner jüngsten öffentlichen Sitzung die Haushaltsmittelanmeldungen für das Jahr 2022 besprach, ging Ortsvorsteher Armin Wehrle noch einmal auf die Punkte ein, welche für dieses Jahr geplant waren.

Biesingen, hier auf einem Luftbild vom August 2020, ist der kleinste Ortsteil von Bad Dürrheim. Biesingen liegt auf 704 Meter Höhe über dem Meeresspiegel und hatte mit Stand vom 31. Dezember 2018 427 Einwohner. Archivbild: Götz

Reste aus 2021

Was wurde erreicht, was kann fürs kommende Jahr abgehakt werden, welche Baustellen wurden beseitigt? Hier stand die Renovierung des Rathauses auf der Liste. Bis jetzt ist nur die Dachrinne in Arbeit, ansonsten wurden die Arbeiten verschoben. Der Spielplatz im Fliederweg konnte abgeschlossen werden. Dieser wurde vom Bauhof renoviert und neu gestaltet. Teil der Liste ist fürderhin die Lautsprecheranlage für den Friedhof. Diese ist bis jetzt mobil für verschiedene Teilorte einsetzbar, aber für Biesingen leider unbefriedigend, da man durch die Nähe zur Kreisstraße teilweise nichts verstehe.

Neue Prioritäten

Für das neue Haushaltjahr befindet sich auf Punkt eins die Sanierung der Hanfgärten, wobei besonders die Fahrbahnabsenkung beim Übergang zur Brunnenstraße wichtig ist. Auf Punkt zwei setzte der Ortschaftsrat die Lautsprecheranlage auf dem Friedhof. An dritter Stelle steht der Kindergarten Löwenzahn mit der Renovierung des Bodens in den Gruppenräumen. Ebenso wünscht sich der Kindergarten einen Schallschutz und einen Sonnenschutz. „Der Kindergarten ist in der Priorität ganz wichtig. Er kam in den vergangenen Jahren zu kurz. Es muss mal etwas vorwärtsgehen“, kommentierte Ortschaftsrätin Diana Laufer diesen Punkt.

An vierter Stelle steht ein Internetanschluss für das Gerätehaus der Feuerwehr. Gerade während der Corona-Zeit, in der viele Sitzungen online stattfinden mussten, habe die Feuerwehr festgestellt, dass dieser dringend benötigt wird.

An fünfte Stelle setzte das Gremium die Notausgangstür und die Erneuerung der Haustür der alten Schule. Bei Punkt sechs ist sich der Ortschaftsrat einig, dass die Straßenlaternen schrittweise ausgetauscht werden sollten. Die Weissenberger-Lampen sind teilweise kaputt, und die Technik ist veraltet, es muss auf moderne LED-Lampen umgestellt werden. Ebenfalls auf der Dringlichkeitsliste stehen die Krabbelkäfer. Hier sollen die Außenanlage und der Spielplatz erweitert werden.

Das Moosloch beim Ortsteil Biesingen, dem die Narrenzunft Biesingen ihren Namen entlehnt hat, ist ein ganz idyllisches Fleckchen Erde. Es soll renaturiert werden und wieder zu einem Niedermoor werden. Bilder: Mandy Heinze

Moosloch soll reaktiviert werden

Kathrin Schwab vom Umweltbüro Donaueschingen stellte das Ökoprojekt Setze/Moosloch vor. Hierbei soll die jetzt teils forstlich, teils landwirtschaftlich genutzte Fläche, insgesamt etwa 14 Hektar groß, renaturiert werden. Für die Renaturierung gibt es bereits konkrete Pläne. Das Moosloch soll, wie es der Name sagt, wieder in ein Niedermoor reaktiviert werden. Im Rahmen dessen soll nach und nach der Umbau des Fichtenwaldes in einen standortgerechten Erlen-Auwald-Streifen oder Erlen-Eichen-Mischwald erfolgen, der 30 Meter rechts und links des Baches entstehen soll. Die Fichte sei dort am falschen Standort, erklärte Schwab. Dann wäre es allerdings kein Ertragswald mehr, so Kathrin Schwab. Die Maßnahmen beinhalten ebenso die Entfernung eines Absturzes und die Aufwertung des Gewässers durch die Einbringung von Störelementen. Ebenso soll eine Wiedervernässung des Standortes stattfinden, wobei auch die Drainagen, soweit diese auffindbar sind, verschlossen werden. Da dies aber nicht nur die Gemarkung Biesingen mit dem Moosloch betreffe, sondern auch die Gemarkung Oberbaldingen mit dem Gebiet Setze, könne die Umsetzung noch nicht beginnen. Das Projekt fand im vergangenen Jahr bereits die Zustimmung des Oberbaldinger Ortschaftsrates. Jetzt wurde es im Biesinger Ortschaftsrat vorgestellt, welcher noch zustimmen muss.

Kathrin Schwab erklärt dem Biesinger Ortschaftsrat den Plan zur Renaturierung des Mooslochs.

Ökopunkte für die Stadt

„Mit diesem Projekt, welches auch die Entwicklung einer artenreichen Nasswiese und eine Gewässeraufwertung durch Bepflanzung bedeute, könnten Biesingen und damit auch Bad Dürrheim Ökopunkte für kommende Baugebiete oder Gewerbegebiete sammeln“, erklärte Kathrin Schwab. Ortsvorsteher Armin Wehrle wollte wissen, welcher Nutzen für die Stadt daraus resultiere. Bei dem Marktwert eines Ökopunktes von etwa einem Euro würden so bei einem Hektar umgewandeltem Bauland etwa 80 000 bis 100 000 Euro schnell zusammenkommen, so Schwab. Deswegen sei es für die Stadt wichtig, das Ökopunktekonto kontinuierlich zu füllen. Sie sei sicher, dass das Projekt ökologisch super sei, da die Wiese jetzt schon nass ist. Mit der Renaturierung würden besonders wertvolle Lebensräume geschaffen, vor allem auch durch die Vernetzung von Gewässer, Wald und Wiese und die damit verbundene Förderung der Biodiversität sowie die bei gelingender Wiedervernässung stattfindende CO2-Bindung. Allerdings müssten die Ablagerungsstellen am Waldrand entfernt und die Drainageverlegung mit Recyclingschotter rückgebaut werden.

Viele Wege würden letzten Endes zu einem tollen Ziel führen, so Schwab: ein renaturiertes Niedermoor, in dem sich wieder standortgerechte Baumarten und Pflanzen entwickeln dürfen.