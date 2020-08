„Auf den Spuren der Biber im Wittmannstal“ – das war das Thema einer Wanderung des Schwarzwaldvereins Bad Dürrheim. Die interessierten Teilnehmer erhielten bei dieser kleinen Exkursion, die vom Salinensee ins obere Wittmannstal führte, umfangreiche Informationen über die Lebensweise der Biber.

Die Wanderführer Ewald Fischerkeller und Ewald Weber berichteten über die fast gänzliche Ausrottung der Biber Mitte des 19. Jahrhunderts und deren Wiederansiedlung durch Auswilderung im 20. Jahrhundert. Darüber, dass sich der Bestand in den letzten Jahrzehnten wieder ganz gut erholt hat, konnten sich die Anwesenden bei der Tour selbst überzeugen.

Beeindruckende Bauwerke der fleißigen Nager, waren entlang der Stillen Musel, dem kleinen Bächlein, das sich durchs Wittmannstal schlängelt, zu bewundern. An einem der künstlich angelegten Biotopweiher konnten die Wanderer eine kunstvoll angelegte Biberburg aus der Nähe betrachten und sahen, wie toll der Biber den Wasserstand des Gewässers reguliert. Im oberen Bereich des Baches hatte das emsige Tier aus Lehm einen Damm gebaut und dadurch eine größere Wasserfläche geschaffen, die nun auch anderen Lebewesen, wie beispielsweise Amphibien, einen Lebensraum bietet.

Aber auch über Schäden, die durch das Anstauen von Fließgewässern, in unserer Kulturlandschaft entstehen können, wurde in der Gruppe diskutiert. Die Teilnehmer waren sich darüber einig, dass dort wo größere Schäden zu erwarten sind, regulierend eingegriffen werden sollte. Insbesondere bei größeren Beeinträchtigungen von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Wäldern oder bei Wasserdurchlässen an Straßen und Wegen sollte reagiert werden, so die Meinung der Wandergruppe. Dies könnte durch ein schlüssiges Biber-Management-Konzept, das die Biberbeauftragte zusammen mit den sonstigen Landnutzern erstellt, erreicht werden.

Das Fazit nach der Wanderung war, dass der Biber seinen, in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft, wiedergefunden hat und auch behalten soll.