von Alexander Hämmerling

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ setzt ihren Erfolgskurs an Hörerzahlen weiterhin fort. Über 35 Besucher verfolgten das jüngste Gastspiel im Haus des Gastes. Als Interpret stand ein unerwarteter Pianist auf der Tagesordnung, der die Rumänin Ioana Ilie vertrat. Gaidar Beskembirov spielte Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Maurice Ravel.

Seit April 2017 ist die Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Bad Dürrheim mit seinen Starpianisten vertreten. Insgesamt gibt es die Reihe an 44 Orten in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und auf Mallorca. Als Schirmherren fungieren führende Professoren der Soloklasse Klavier aus Hannover und Lugano – sie sind maßgeblich an der Auswahl der Pianisten von „Weltklassik am Klavier!“ beteiligt.

In gewohnt qualitativ hochstehender Manier mit dem Thema „Französische Ouvertüre und Valses nobles et sentimentales“ spielte Gaidar Beskembirov sein Programm. Die Gäste zeigen sich auf Anfrage entzückt, unter ihnen ist stets eine Anzahl profunder Musikkenner aus Schwenningen vorzufinden. Offenbar herrscht in der Schwanenstadt ein akuter Mangel an klassischen Angeboten, das meint auch Justine Ziska. „Als Klassikliebhaberin bin ich regelmäßig im Villinger Franziskaner oder dem Theater am Ring zu Gast. Bad Dürrheim ist daneben der einzige Ort in der Nähe mit derartigen Angeboten“, so die Schwenningerin.

Nach seinem Auftritt nahm sich Gaidar Beskembirov Zeit für einen der jüngeren Besucher seines Konzertes, um ein paar Takte vierhändig gemeinsam mit ihm zu spielen. Raphael Schmidtke aus Schwenningen durfte sich auf Anfrage seiner Mutter an das Instrument setzen.

Grundsätzlich scheint die Bevölkerung während Corona kulturell ausgehungert zu sein. Das zeigte sich jüngst bei einer Vernissage im Kurstift, wo man quasi als Notlösung eine interne Ausstellung nur für die Bewohner organisierte. Aus dem Organisationsteam der Kunstfreunde Bad Dürrheims um Elfi Bäuerle und Ingrid Weishaupt war zu erfahren, dass man einer baldigen Öffnung des Ausstellungsraumes im Haus des Gastes hoffnungsvoll entgegenblicke. Seit Monaten konnten die Kunstfreunde ihre neuesten Werke hier nicht mehr präsentieren. Auf Anfrage hieß es auch seitens der Tourist-Info, dass sich am Horizont noch kein Datum für eine Wiedereröffnung abzeichnet.

Am 7. November ist bei Weltklassik am Klavier im Haus des Gastes, ab 17 Uhr, Meryem Natalie Akdenizli zu hören. Der Titel ist „Erzählkonzert: Beethovens Sonate Nr. 7 und Walzer von Chopin!“