Im Zuge von Forstarbeiten im August wurden zwei Aussiedlerhöfe, die gemeinsam mehr als 150 Tiere versorgen, unfreiwillig über drei Tage hinweg vom Wassernetz abgeschnitten. Der Grund hierfür war schnell gefunden, es handelte sich um einen Wasserrohrbruch. Ursächlich hierfür waren Waldarbeiter, die erstmals im Auftrag eines Energieversorgers in diesem Forst tätig waren, mit schwerem Gerät über die Wasserleitung fuhren und diese so irreparabel schädigten. Ein erster Reparaturversuch des örtlichen Wasserwerks im Sommer, die gebrochene Leitung provisorisch zu beheben, scheiterte laut Thomas Berninger, Leiter des Eigenbetriebs Abwasser- und Wasserversorgung. „Die Schäden waren schlichtweg zu umfangreich.“

Die Stadtverwaltung hat nun laut eigener Mitteilung eine spezialisierte Firma beauftragt, mit den Spülbohrungen für die Neuverlegung der PE-Leitungen im Walddistrikt „Wuhr“ zu beginnen. Die bisherige Wasserleitung aus Eternitwerkstoff, die in instabilem Untergrund verlegt war, hatte bereits in der Vergangenheit im Stadtwald zu mehreren Rohrbrüchen geführt. Das nun verwendete Material sei in diesem Untergrund belastbarer als die bisherige Leitung, und die neue Leitung könne tiefer im Erdreich verlegt werden. Aus diesem Grund habe die Verwaltung entschieden, die gesamte Leitung im betroffenen Bereich vollständig zu erneuern, und verspricht sich dadurch eine verbesserte Stabiliät der Wasserversorgung für die Aussiedlerhöfe.

Bereits erfolgt ist laut Stadt die vollständige Einziehung der Wasserleitung und des Kabelschutzrohrs. Durch eine Druckprüfung werde nun sichergestellt, dass die neue Leitung den erforderlichen Standards entspricht. Nach Abschluss dieser Schritte wird die Desinfektion der Leitung erfolgen. Der eigentliche Umschluss ist voraussichtlich für kommende Woche geplant. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden auf etwa 60.000 Euro geschätzt.