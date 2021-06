von Jörg-Dieter Klatt

„Das Wetter spielt uns in die Hände!“ In dieser Aussage von Revierförster Matthias Berger schwingt eine deutliche Portion Erleichterung. Die lange Regenperiode gebe dem Wald Zeit zur Erholung. Bekanntermaßen waren die letzten Jahre wesentlich zu trocken, die beiden Frühjahrsstürme 2020 setzten dem Bad Dürrheimer Wald erheblich zu. Dazu kam Schädlingsbefall durch den Borkenkäfer. So musste die Stadt beim Jahresabschluss 2020 einen Verlust von 321 000 Euro einstecken.

Der Gemeinderat machte sich bei seiner jährlichen Waldbegehung ein Bild vor Ort. Will die Stadt ihren Wald zukunftsfähig machen, stehen längerfristig Investitionen ins Haus.

Die Bad Dürrheimer Gemeinderäte lassen sich die kostenintensiven Aufforstungsmaßnahmen erklären. Bilder: Jörg-Dieter Klatt

Noch sind die Spitzen der Fichten dicht, doch es bedarf weitsichtiger Planung, um die trockenen Jahre für den Wald erträglicher zu machen. Hierzu werden seit einiger Zeit verschiedene Szenarien in Bad Dürrheim umgesetzt – das Stichwort heißt Dauerwald. Das heißt, die Forstwirtschaft wird durch selektive stetige Eingriffe von den meist homogenen Altersklassenwäldern in Dauerwälder überführt.

Johannes Mayer vom Forstamt Donaueschingen äußert sich zu den Schutzmaßnahmen gegen Verbissschäden im Dürrheimer Wald. Bild: Jörg-Dieter Klatt

Altersklassenwälder sind durch eine gleichförmige Bewirtschaftungsform gekennzeichnet, meist strukturarm und damit anfällig für Schädlingsbefall oder Sturmschäden. Johannes Mayer vom Forstamt Donaueschingen zeigte im Wittmannstal den Unterschied, wie die Forstwirtschaft vor 50 Jahren gehandhabt wurde und wie der Wald aussehen sollte, wenn die nun angestoßenen Maßnahmen Wirkung zeigen. Dabei steht die tiefwurzelnde Weißtanne im Fokus. Im Schatten höherer Bäume gedeihen die Jungpflanzen sehr gut, sind jedoch auch ein Leckerbissen für das Rehwild. Hier müssen sowohl Förster als auch Jäger Hand in Hand dafür sorgen, dass der Schwarzwälder Charakterbaum seiner Aufgabe im Wald der Zukunft gerecht werden kann.

Förster Matthias Berger zeigt die deutlichen Verbissspuren der Rehe an Jungpflanzen.

Dass hier der Forst einiges an Geld in die Hand nehmen muss, liegt vor allem auch an den sehr kostenintensiven Einzelschutzmaßnahmen. Im Föhrle unterhalb von Öfingen konnte Förster Berger eindrucksvoll aufzeigen wie es aussieht, wenn der Sturm sein zerstörerisches Werk hinterlassen hat. Das Entfernen der Holunderbüsche zwischen den geborstenen Baumstümpfen erfordert kostspielige Handarbeit.

Bad Dürrheims Gemeinderäte lauschen den Ausführungen der Forstfachleute anlässlich der Waldbegehung im Wittmannstal.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Bemerkenswert sind auch die Aufforstungsmaßnahmen im Rahmen der Aktion 1000 Kommunen pflanzen je 1000 Bäume. Im Föhrle wurden Douglasien, Lärchen und Vogelkirschen gepflanzt und mit Schutzröhren versehen. Allein an dieser Stelle schlug die Aufforstung dieser gesicherten Kultur mit rund 11 000 Euro für 0,4 Hektar jungen Waldes zu Buche. Hier soll künftig der Wald stufenartig ansteigen, damit einfallender Sturm über die Wipfel der im Osten stehenden hohen Bäume gelenkt wird.

„Forstleute müssen in anderen Zeiträumen denken als Landwirte“, so Berger. „Ein Förster, der heute pflanzt und pflegt, sieht erst nach vielen Jahren ein Ergebnis.“ Gerade im Hinblick auf den schnell voranschreitenden Klimawandel müssten heute Entscheidungen getroffen werden, um den Wald als Wirtschafts- aber auch Erholungsraum zu sichern.

Im Unterbaldinger Wald, nahe der Blatthaldenhütte, zeigte Berger die Schäden an den Jungpflanzen durch Verbiss von Rehwild. „Dem Rehwild fehlt ein natürlicher Fressfeind, was zu ausufernder Population führt“, erklärt Berger. An dieser Stelle der Waldbegehung trat auch der Konflikt zwischen den Interessen des Forstes und der Jagd zutage. Berger machte deutlich: „Nur ein gesunder Wildbestand nützt sowohl dem Jäger als auch dem Wald!“ In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass Erholungssuchende und Hunde das Rehwild in Stress bringen, was zu unkontrolliertem, gehäuftem Verbiss führe. Langfristig bedinge das einen baumartenärmeren und anfälligeren Wald.

Sowohl der Winterverbiss (Entstehen von Nottrieben) als auch der Sommerverbiss (an den Blättern sichtbar) schädigen die Jungpflanzen erheblich. Bild: Jörg-Dieter Klatt

Wolfgang Kaiser warf die Frage auf, ob die Vergabe der Jagdpachten, derzeit beträgt die Laufzeit sechs Jahre, nicht in einjährige Regiejagden umgewandelt werden kann – eine Anregung, die Bürgermeister Berggötz im Gemeinderat zu Sprache bringen will. Er wies auch darauf hin, dass ein stetiger Austausch zwischen Forst und Jagd unabdingbar sei, um die Qualität von Wald und Wild auf hohem Niveau zu halten. Jagdpächter Jörg Wehinger wies auf den hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand der Jagd hin. Als Waldbesitzer und Jäger kenne er die Problematik und bemühe sich, den Anforderungen vor Ort gerecht zu werden.

Zum Schluss gab es Anschauungsunterricht in Waldpädagogik. Die Gemeinderäte waren die vom Wolf gejagten Beutetiere (Rehwild). Alle hatten nach so viel Ernst die größte Freude.

Dass Wald auch Spaß macht, bewies Forst-Trainee Markus Löffler mit einem turbulenten Spiel aus dem Bereich Waldpädagogik, an dem alle Gemeinderäte nebst Bürgermeister und Kämmerer Berninger mit größter Freude teilnahmen.

