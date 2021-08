Drei Leichtverletzte und ein total demoliertes Auto waren die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim. Grund für den Unfall war laut Polizeiangaben ein zu hohes Tempo bei Starkregen und Aquaplaning. Der 60-Jährige am Steuer des Opel geriet auf der Fahrt Richtung Singen wegen der plötzlich fehlenden Reifenhaftung mit seinem Fahrzeug zunächst gegen die Mittelleitplanke und dann von der Fahrbahn ab. In einem Gebüschstreifen an einem Abhang kam der Wagen letztendlich zum Stehen.

Neben dem Fahrer wurden auch zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren bei dem Unfall ebenfalls im Einsatz. Die Autobahn musste kurzzeitig wegen der Landung des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Es entstand bis zu drei Kilometer Rückstau. Den Schaden beziffert die Polizei auf über 10 000 Euro.