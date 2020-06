von hjg

Waldbegehung 2020 mit dem Bad Dürrheimer Gemeinderat. Auf der letzten Etappe wanderte das Gremium von der Waldhornhütte durch den Wald hinauf zum Öfinger Jagdschlösschen. Auf diesen Flächen haben bereits frühere Stürme die Bäume zu Fall gebracht, direkt gefolgt von eime stakren Befall durch den Borkenkäfer. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Wo früher nach den Stürmen der junge Wald quasi von alleine nachgewachsen ist, muss inzwischen mit viel Aufwand gezielt neu angepflanzt und gepflegt werden.

Davon konnte sich der Gemeinderat Bad Dürrheims bei der Waldbegehung am Freitag der vergangenen Woche auch im Gebiet des Öfinger Waldes direkt vor Ort überzeugen.

Von der Waldhornhütte aus ging es zu Fuß bis zum Öfinger Jagdschlösschen.

Waldbegehung 2020 mit dem Bad Dürrheimer Gemeinderat. Zum Ausklang und Abendessen im Öfinger Jagdschlöässchen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Entlang des Weges gibt es einige offene Flächen im Wald, die bereits früheren Stürmen zum Opfer gefallen sind. Diese sogenannten Kalamitätsflächen finden sich vorzugsweise in westlichen Hanglagen, wo der Wind fast ungehindert sein desaströses Handwerk erledigen konnte. Und nach dem Wind kommt der Borkenkäfer, siedelt sich im gefallenen Holz an und vermehrt sich bei der warmen und trockenen Witterung in bis dahin nicht gewohnten Maßen, so dass er von hier aus auch die noch stehenden Bäume befallen kann. Auch hier hat er leichtes Spiel, da viele Bäume inzwischen durch die langen Trockenperioden deutlich geschwächt sind.

Revierförster Matthias Berger und die stellvertretende Forstamtsleiterin des Landkreises, Virginia Lorek, zeigten den Gemeinderäten die Auswirkungen dieser Entwicklungen sehr eindrücklich direkt vor Ort und diskutierten die verschiedenen Alternativen zur Wiederaufforstung dieser Flächen.

Der Bad Dürrheimer Gemeinderat begutachtet in einem vier Stunden dauernden Termin vor Ort die Schäden in den Wäldern, die sich auf Dürrheimer Gemarkung im Besitz der Stadt befinden. Bilder: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Diese gestaltet sich aus Sicht der Forstexperten sehr aufwendig, weil die Neuanpflanzungen in diesen Gebieten zu Beginn auch vor dem Wildverbiss geschützt werden müssen. Das bedingt höhere Initialkosten wie auch eine mehrjährige Pflege solcher Parzellen, bis die jungen Bäume entsprechend groß und widerstandsfähig sind. Dafür kann man aber nun auch die Chance nutzen, die anfälligen Fichten-Monokulturen durch widerstandsfähigere Mischwaldkonzepte zu ersetzen. Zum Einsatz kommen hier Eichen, Robinien, Douglasien, Kiefern, Hainbuchen, Ahorn, Kirsche, Esskastanien, Schwarznuss und Wildobst.

Zu rechnen ist mit Kosten von rund 20 000 bis 25 000 Euro pro Hektar. Alternativen hierzu gibt es nicht. Kleinere Einsparungen seien nur an dem einen oder anderen Ausführungsdetail möglich, so die Forstleute.

Ob dieser schwierigen Botschaften hatte es sich der Gemeinderat nach der rund vierstündigen Wanderung und Erkundung der heimischen Wälder redlich verdient, im Öfinger Jagdschlösschen mit einem kleinen Abendessen bewirtet zu werden.

Bei einem kleinen Glas Schwarzwald-Tequila und anschließend Rehgulasch mit Rotkraut und Spätzle wurde noch lange über die Probleme der heimischen Wälder und möglicher Verbesserungen diskutiert. So ist nun auch die Wissensgrundlage geschaffen, um über die vorgeschlagenen Maßnahmen des Forstamtes zu entscheiden.