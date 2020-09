von Alexander Hämmerling

Bei ihrem dritten Anlauf nach dem Höhepunkt der Corona-Krise knackt die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ die 30-er Marke an Hörern im Haus des Gastes. Insgesamt 32 Klassik-Liebhaber wollten den Russen Mikhail Mordvinov und der Pathétique und c-Moll-Variationen von Ludwig van Beethoven lauschen.

Stets sind es brillante Pianisten, die bei der Konzertreihe Weltklassik am Klaiver im Haus des Gastes anzutreffen sind. Dieses Mal war Mikhail Mordvinov mit einer neuen Zusammenstellung zu Beethoven am Werk. Bilder: Alexander Hämmerling

Die Konzertreihe ist an Künstlern und Auftrittsorten permanent am Wachsen, die Jugend ist in professioneller und auditorischer Sicht doppelt im Blick.

Einerseits sieht sich die Konzertreihe als Sprungbrett für einen erfolgreichen Karriereverlauf junger Pianisten, andererseits wendet man sich neben der generellen Pflege der Tradition der klassischen Musik verstärkt jungen Hörern zu. Für unter 18-Jährige ist daher der Eintritt stets frei.

Der russische Pianist Mordvinov bringt bei der überaus feinen und hochklassigen Konzertreihe über 30 Hörer ins Haus des Gastes.

Sind ein internationales Sammelsurium an begnadeten Talenten am Klavier und bereits gereifte Konzertmusiker. Das Konterfei von 47 Pianisten ziert aktuell die Homepage der Reihe. Vertreten ist darunter ein starker Block russischer und osteuropäischer Starpianisten. Hier wird die Handschrift von Vovka Ashkenazy bei der Auswahl deutlich. An Herkunftsländern der Künstler sind ferner weite Teile des Globus abgedeckt, wie etwa die USA, Deutschland, China, Japan oder Korea. Unzählige, internationale und renommierte Preise und Wettbewerbssiege sind der Vita der Künstler zu entnehmen. Der Nachwuchs der musikalischen Talentschmieden der Welt trifft dann auch in Bad Dürrheim auf die Ohren von Klassikliebhabern. Programm: Die technisch anspruchsvollsten Klavierwerke der Epochen Barock, Klassik, Romantik, bis hin zum Impressionismus stellen der Kern der Veranstaltungen. Vertreten sind alle Schwergewichte der klassischen Musik wie Bach, Beethoven, Mozart oder Chopin. An diesem Wochenende stellte der zum vierten Mal in Bad Dürrheim gastierende Mikhail Mordvinov sein neues Programm einer Zusammenstellung zu Ludwig van Beethoven vor. Darunter die Pathétique, die nach Mordvinovs Meinung das Klavierinstrument „an seine Grenzen bringt“. Am 3. Oktober wird Iona Ilie aus Rumänien „Beethovens dritte Symphonie – Eroica – con variazioni“ präsentieren. Die Rumänin war unter anderem zwischen 2011 und 2015 Dozentin für Klavier-Improvisation an der Musikhochschule Trossingen.