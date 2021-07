von Sabine Naiemi

Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 24. Juni, hatte das Gremium einen Ortstermin in der Straße Am Waldrain angesetzt. Es ging dabei sowohl um den Antrag eines Bauherrn auf Änderung des Bebauungsplanes von 1982, um ein Haus mit insgesamt neun Wohneinheiten bauen zu können, als auch um die Situation der vielen überholten oder erst gar nicht bestehenden Baupläne der Stadt. Im März 2014 wurde für das Grundstück der Bau eines Zweifamilienhauses genehmigt. Der Bauherr will massiv aufstocken, die Anwohner wehren sich vehement dagegen. Rüde war der Ton beim Ortstermin untereinander. So rüde, dass Bürgermeister Jonathan Berggötz zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes auf die Einhaltung eines respektvollen Umgangstones hinwies. Man könne kontrovers diskutieren, aber bitte mit dem gebotenen Respekt. Eine Verquickung von Bauantrag und Thema Bebauungsplan wollten Verwaltung und Gemeinderat nicht haben. Demzufolge blieb es auch bei der Ablehnung des Aufstockungsantrages. Man bleibe bei der genehmigten Version vom März 2014, wurde dem Architekten des Bauherrn mitgeteilt. In Gesprächen mit Stadtbaumeister Holger Kurz könne über eventuell noch Machbares diskutiert werden.

Am Waldrain ist das große Bauvorhaben des Antragstellers mit insgesamt neun Wohnungen – hier ein Archivbild der Baustelle von 2020 – ad acta gelegt. Die Stadt bleibt bei der Genehmigung des Bauvorhabens vom März 2014. Archivbild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Neue Bebauungspläne nötig

Es wird im besagten Gebiet einen neuen beziehungsweise neue Bebauungspläne für die Stadt geben. Auch eine Prioritätenliste ist zu erstellen. Man habe in der Vergangenheit zu oft Einzelfallentscheidungen getroffen. Doch wie diese Bebauungspläne aussehen und wann sie erarbeitet werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Stadtbauamt ist personell überlastet und kann dieser Aufgabe deshalb aktuell nicht nachkommen. Es wurde bereits eine Stelle ausgeschrieben. Und so lange diese nicht besetzt ist, könne man dieses Thema nicht bearbeiten, machte Stadtbaumeister Kurz unmissverständlich klar. Davon abgesehen stehe ein neuer Bebauungsplan im Bereich Sonnenstraße und Waldrain sicher nicht an erster Stelle.

Der städtische Bauhof hat den Wunsch geäußert, bei den Beeten in der Friedrichstraße vom jährlich mehrfach und aufwändig auszutauschenden Wechselflor auf eine mehrjährige Staudenbepflanzung umzusteigen. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Seit Herbst 2019 nimmt die Stadt am „StadtGrün naturnah“-Labeling-Verfahren teil und hat dazu in Zusammenarbeit mit dem Umweltbüro und der lokalen Arbeitsgruppe eine Grünflächenstrategie entwickelt. Das Label wird für drei Jahre vergeben, die Vergabe soll im September 2021 erfolgen. Über den umfangreich und aufwändig erarbeiteten Stand und die für die kommenden Jahre geplanten Maßnahmen berichtete die Agraringenieurin Kathrin Schwab vom Umweltbüro. Dabei erklärte sie, dass im Rahmen dessen der Bauhof mit der Bitte an sie herangetreten sei, langfristig die mehrmals jährlich wechselnde Bepflanzung der Beete in der Friedrichstraße auf eine Bepflanzung mit mehrjährigen Stauden – wie etwa in der Salinenstraße oder entlang der Stillen Musel – umzustellen. Die Staudenbepflanzung bedeute zwar zunächst einmalig eine höhere Investition, hätte aber in der Folge den Vorteil niedrigerer Kosten für Aufwand und Pflege. Wolfgang Kaiser, LBU, zeigte sich begeistert. Er wies darauf hin, dass anfangs die Skepsis gegenüber Staudenbepflanzung groß gewesen sei, mittlerweile aber positive Rückmeldungen überwiegen.