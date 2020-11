von Mandy Heinze

Eine sich etwas ungewöhnlich anhörende Bauvoranfrage lockte einige Öfinger zur jüngsten Ortschaftsratssitzung ins Rathaus.

Bei dieser Anfrage ging es darum, wie zwei Baumhäuser, die auf der Kälberweide unterhalb des Ponyhofes eventuell entstehen sollen, bei Bevölkerung und Ortschaftsrat überhaupt ankommen würden. Die Baumhäuser sollen dann als Ferienhäuser genutzt werden können. Der Bauherr betonte, dass diese keine Konkurrenz zum Feriendorf darstellen sollen, sondern lediglich eine Erweiterung des Angebotes, in Öfingen seinen Urlaub verbringen zu dürfen. Natürlich, so Ortsvorsteherin Schweizer-Engesser, müssten dabei viele Ämter erst mitsprechen und prüfen, ob dies dort überhaupt möglich ist. Vor allem gelte es, die naturschutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen. Die Baumhäuser würden dann zirka 25 Quadratmeter groß, aus Holz gebaut und völlig in der Natur eingebettet sein. „Ich würde so etwas auch suchen, wenn ich mit meinen Kindern einen tollen Urlaub verbringen möchte, warum also nicht in Öfingen„, erklärte Ortschaftsrätin Anita Schneckenburger. Roland Heppler sieht an der Stelle eher den Naturschutz gefährdet. So befürwortete der Öfinger Ortschaftsrat die Bauvoranfrage dann auch mit einer Gegenstimme.

Weiter stimmte der Ortschaftsrat einstimmig dem Bauantrag „Am Stock“ zu, bei welchem es sich um den Bau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung handelt und lediglich ein Hühnerstall weichen muss. „Ich begrüße es, dass wieder eine Fläche bebaut wird“, erklärte Schweizer-Engesser.

Ebenso berichtete sie, dass die neuen Willkommensschilder schon in der Gefriertruhe liegen und auf ihren Aufbau warten. Wenn es das Wetter zulässt, werden sie dieses Jahr noch installiert. Am Talbachgraben haben die Arbeiten zur geplanten Renaturierung begonnen. Sorgen bereitet dem Ortschaftsrat das gestaute Wasser im Solarpark beim Gemeindeverbindungsweg Richtung Biesingen. Hier hat der Biber mächtig gearbeitet und die Fläche zu einem kleinen See gemacht. Jetzt muss geklärt werden, ob dieses Wasser dem Solarpark und dessen Metallgestellen schadet.