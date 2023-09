Damit die Bad Dürrheimer Kinder weiterhin unbeschwerte Stunden auf ihrem jeweiligen Lieblingsspielplatz genießen können, hat der städtische Bauhof immer viel zu tun, denn die Liste mit Vorschriften, die dabei beachtet werden müssen, ist lang. Jetzt im Herbst steht die Jahresinspektion der kommunalen Spielplätze durch den Tüv an, um den Kindern ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten, berichtet die Stadt in einer Mitteilung.

Das geschulte Bauhofpersonal war kürzlich auf dem Spielplatz in Hochemmingen tätig, um dort sicherzustellen, dass die Spielgeräte keine Gefahr für die spielenden Kinder darstellen. So ist es auch bei allen weiteren kommunalen Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet: Defekte Anlagen werden ausgebessert, Sand wird ausgetauscht, die Einzäunung wird erneuert. Je nach Zustand wird auch das ein oder andere Gerät abgebaut und – wenn es sinnvoll erscheint – durch neue Spielgeräte ersetzt. In regelmäßigen Abständen finden Sichtkontrollen durch den Bauhof statt. Hier sollen offensichtliche Gefahrenquellen beseitigt werden. Dazu zählen Glasscherben am Boden, Absplitterungen an den Spielgeräten oder der Zustand der Fallschutze, während bei den größeren Inspektionen, die mehrmals im Jahr stattfinden, vor allem die Prüfung der Stabilität und Betriebstauglichkeit der Spielgeräte erfolgt. Tüv-Sachverständige achten ganz genau auf Sicherheit der Geräte und Fundamente sowie auf Rost und Verrottung.

„Insgesamt stehen 35 städtische Spielplätze auf dem Programm, die regelmäßig abgearbeitet werden. Dabei untersuchen wir insgesamt über 120 Geräte“, so Bauhofleiter Michael Liedtke. Diese Kontrollpflicht hat grundsätzlich jeder Betreiber von öffentlichen Spielplatzgeräten. Liedtke betonte, dass es verständlich ist, dass Geräte sich im Laufe der Jahre abnutzen, weshalb die Stadt diese bei Verschleiß austauscht. „Uns ärgert jedoch besonders der unnötige Vandalismus und die unsachgemäße Entsorgung von Abfall und Unrat, da dies beim Spielen eine Gefahr darstellen kann. Das muss einfach nicht sein“, so Liedtke, der das auch als Appell versteht.