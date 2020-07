von Sabine Naiemi

Die Landesregierung von Baden-Württemberg unterstützt den Neubau eines gemeinsamen Wasserwerks für die Gemeinden Bad Dürrheim und Brigachtal im Schwarzwald-Baar-Kreis mit 1 176 000 Millionen Euro. Kürzlich ging der offizielle Förderbescheid ein und nun kann mit der Planung und den Ausschreibungen begonnen werden.

Das Wasserwerk an der alten B 27 ist überaltert und soll neu gebaut werden. Dabei soll gleichzeitig eine zentrale Wasserenthärtungsanlage eingebaut werden. Das alte Wassermeisterhaus hinter dem Wasserwerk wurde bereits abgerissen. Bild: SK-Archiv Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Durch das Warten auf die Förderzusage hat sich ein massiver Zeitversatz ergeben, den man seitens der Gemeinden Bad Dürrheim und Brigachtal angesichts der Höhe der Fördersumme doch gern in Kauf genommen hat. Das neue Wasserwerk wird somit rund drei Jahre später fertig als ursprünglich geplant.

Das gemeinsame Projekt, wobei Bad Dürrheim federführend ist und den Hauptteil der Kosten trägt, stellt für beide Kommunen eine Ausweichmöglichkeit im Notfall dar. „Das ist eines der wenigen Projekte einer interkommunalen Zusammenarbeit, das vom Land gefördert wird“, erklärt Bad Dürrheims Stadtkämmerer Thomas Berninger. Die Gesamtkosten sind mit 8,27 Millionen Euro veranschlagt. Auf die Stadt Bad Dürrheim entfallen sechs Millionen Euro, auf die Gemeinde Brigachtal 2,27 Millionen Euro. Die Carix-Filteranlage zur Wasserenthärtung ist nicht Teil der Fördersumme.

Das Ingenieurbüro BIT bereite die Ausschreibungen vor, so Berninger weiter. Im vierten Quartal 2020 sollen die ersten Aufträge vergeben werden. Der Baubeginn für den Baukörper soll 2021 sein. Die Bauzeit für den Baukörper und die Technik werde sich über zwei Jahre hinziehen, so Berninger. 2023 soll dann der Bau der 2350 Meter langen Leitung nach Brigachtal erfolgen. Ende 2023 soll das neue Wasserwerk fertig sein.

Wassermeister Andreas Krämer wies beim Treffen der Gemeindevertreter am vergangenen Mittwoch – anlässlich des Eintreffens des Förderbescheides – darauf hin, dass es sich für Privathaushalte nicht mehr lohnen würde, große Investitionen in neue Enthärtungsanlagen zu tätigen. Das Wasser Bad Dürrheims sei zwar hart aber gut. Es sei auch nicht so schlecht, dass es in dieser kurzen Zeit die Leitungen angreife.

Die Wasserhärte in Hochemmingen und der Kernstadt liegt bei 24 Grad dH (deutscher Härte), sie wird sich durch die geplante Enthärtungsanlage auf 8,2 dH reduzieren. Das liegt im Bereich „weiches Wasser“. In Sunthausen und Biesingen liegt die Härte zwischen 21 und 23 dH. Dort kann man dann mit 13,5 dH rechnen. Bei ausschließlicher Versorgung durch eigene Quellen liegt der Wert von Ober- und Unterbaldingen bei 21 dH, bei Zumischung je nachdem bis 13,5 dH. In Öfingen liegt der Wert zwischen 13,5 und 16. Durch Mischung wird im Hochbehälter Hirschhalde, über den die Ostbaar mitversorgt wird, die Wasserhärte auf 13,5 dH sinken. Weitere Installationen sind dafür nicht notwendig. Diese sind auf Bad Dürrheimer Gebiet alle gelegt.

Zum neuen Wasserwerk „Schabelwiesen“ werden auch zwei Reinwasserbehälter mit je 250 Kubikmetern und zwei Zwischenbehälter mit je 200 Kubikmetern gehören, inklusive gemeinsamer Aufbereitung und Enthärtung.

Das alte Gebäude wird nach seiner Stilllegung jedoch nicht abgerissen. Vorstellbar sei, so Berninger außerdem, dass der Betriebshof des Wasserwerkes dann in das alte Wasserwerk-Gebäude umziehe. Dessen Räume mit Büro, Labor und Sozialräumen sind aktuell neben dem städtischen Bauhof angesiedelt. Von diesem Umzug könnte dann der stark beengte Bauhof profitieren. Doch das steht noch auf einem anderen Blatt.