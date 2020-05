von Sabine Naiemi

Die einen tun es maschinell, die anderen von Hand. Wichtig ist, dass es getan wird. Die Rede ist von der Aussaat auf Blühwiesenflächen und damit Schutz der Artenvielfalt und Verbesserung der Biodiversität (biologische Vielfalt). Etwas wofür sich der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, als Abfüller von unter anderem bio-zertifiziertem Mineralwasser, bekanntermaßen stark macht. In den Gemeinden Bad Dürrheim und Blumberg/Riedöschingen wurden von Bad Dürrheimer in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Landwirten, Blühwiesen zum Schutz der Artenvielfalt und zur Verbesserung der Biodiversität angelegt.

Landwirt Markus Hirt (rechts) und Michael Neuenhagen von Bad Dürrheimer bei der Einsaat auf dem Blühwiesen-Versuchsfeld in Bad Dürrheim. Bilder: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen | Bild: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen

Im letzten Jahr startete der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen anlässlich seines 60-jährigen Bestehens seine Aktion Wiesencent, um damit die geplante Aktion 60 000 Quadratmeter Blühwiesen anzulegen, zu finanzieren. Ziel soll sein, die Artenvielfalt in der Region zu fördern. „Blühwiesen werden nicht gedüngt oder gespritzt. Das bedeutet für den Boden eine Pause von der intensiven Landwirtschaft“, erklärt Mineralbrunnen-Geschäftsführer Ulrich Lössl.

Eckehard und Annette Hertz-Eichenrode auf der zukünftigen Blühwiese im Aitrachtal. Sie legen in Riedöschingen 20 000 Quadratmeter Blühfläche an.

Frühjahr ist Aussaatzeit

Zusammen mit dem Landwirt Markus Hirt aus Bad Dürrheim und dem Landwirt Eckehard Hertz-Eichenrode aus Blumberg-Riedöschingen mit seiner Schwester Annette, der ebenfalls Flächen gehören, wurden nun die anvisierten 60 000 Quadratmeter Blühwiesen eingesät. „Wir haben an beiden Standorten regionaltypisches Saatgut verwendet“ berichtet Michael Neuenhagen, Marketingleiter vom Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Er koordiniert die Aktion mit den Landwirten. Hertz-Eichenrode sät seine Flächen von Hand ein, Landwirt Hirt setzt auf Maschinentechnik für ein gleichmäßiges Aussaatbild.

Alle sind gespannt, wie sich die unterschiedlichen Techniken auf den Äckern auswirken werden. Eine Besonderheit wird es auf dem Feld beim Bad Dürrheimer Kurpark entlang der Kreisstraße zur Hirschhalde auf jeden Fall geben. In Streifen wurden 7 verschiedene Saatmischungen ausgebracht. So will man herausfinden, welches Saatgut in Bad Dürrheim am besten wächst. Die Hinweise daraus, sollen zum Beispiel beim Projekt „Bad Dürrheim blüht auf“ Anwendung finden.

In Riedöschingen wird es Landwirt Hertz-Eichenrode nicht nur bei der Fläche vom Mineralbrunnen belassen. Er will weitere vier Hektar Wildwiese ansäen. Die Flächen befinden sich alle in unmittelbarer Nähe zum Wasserschutzgebiet Sommerhalde. Als weitere wertvolle Maßnahme wird Hertz-Eichenrode noch einen Wildkorridor als Rückzugsfläche für Brut- und Niederwild in seine Flächen integrieren. Die Blühwiesenaktionen sind auf Langfristigkeit angelegt. Ein Wechsel der Flächen ist sinnvoll, denn das verbessert die Bodenqualität, was später Pflanzenschutz- und Düngereinsatz reduziert.

