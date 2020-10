von Sabine Naiemi

Rund vier Jahre nach der Klageerhebung beziehungsweise dem Normenkontrollantrag von Landwirt Urban Messner aus Oberbaldingen gegen den Bebauungsplan der Stadt Bad Dürrheim findet Ende der ersten Dezemberwoche 2020 die mit Spannung erwartete Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim statt.

Bei diesem Termin wird geprüft, ob der von der Stadt erstellte Bebauungsplan zur Steuerung von Tierhaltungsanlagen im Standort Rauäcker beziehungsweise der Ostbaar rechtens ist. Das zähe Ringen zieht sich seit mittlerweile rund zehn Jahren hin.

.Darum geht es:

Landwirt Urban Messner und seine Familie bewirtschaften seit 1986 einen Hof am Ortsrand von Oberbaldingen. Er beantragte 2012 den Neubau eines Schweinezuchtbetriebes mit 1362 Plätzen für Muttersauen und 5544 Ferkelplätzen. 220 Meter lang sollen die Gebäude werden, 18 Meter hoch die Entlüftungskamine. Später beantragte Messners Sohn Michael die Erlaubnis zum Bau eines Bio-Schweinemast-Hofes am Standort Blumenäcker in Oberbaldingen, den der Gemeinderat mit Hinweis auf den geltenden Bebauungsplan ebenfalls ablehnte. Im Sommer 2015 hatte der Gemeinderat einen Bebauungsplan verabschiedet, nach dem alle Bauernhöfe auf der Ostbaar in ihrer Expansion und ihrem Tierbestand geregelt werden sollten. Dagegen liefen die Landwirte Sturm. So entschied sich die Verwaltung zum Kurswechsel und beschränkte sich ab März 2016 auf das Gewann Rauhäcker, mit dem Ziel, künftig schrittweise vorzugehen, hieß es. Seither führt Urban Messner einen Rechtsstreit gegen die Stadt. Im Juli 2017 hob die Stadt die Veränderungssperre im Gewann Blumenäcker auf. Jedoch hatte dies letztendlich für die Pläne Michael Messners keine Auswirkungen.

.So begründete die Stadt ihr Vorgehen:

Die Stadt führt eine zu hohe Geruchsbelastung und die Nähe zu Naturschutzgebieten und Feuchtbiotopen auf. Untersuchungen, die die Stadt beauftragt hatte, hatten ergeben, dass der Hof zu einer weitreichenden Überschreitung der Geruchsimmissionsgrenzwerte führen würde. Die Stadt fürchtet aufgrund Größe und Auswirkungen der Anlage um ihre Attraktivität als Kur- und Tourismusstandort,

.Gegner machen mobil:

6500 Unterschriften hatte die Bad Dürrheimer Bürgerinitiative gegen die Massentierhaltung auf der Baar gesammelt, 4000 Flugblätter gegen das Projekt verteilt. Wegen der Gülle fürchten die Gegner der Anlage in und rund um Bad Dürrheim um den Ruf des Luftkurorts und die Wasserqualität. Laut Messner würden bei dieser Größe der Schweinezucht 9000 Kubikmeter Fäkalien jedes Jahr anfallen, er benötige 220 Hektar Ackerland, um die Gülle als Pflanzendünger ausbringen zu können.