von Sabine Naiemi

Die Innenstadt wird sich baulich sehr verändern und das nicht nur im Rahmen der Stadtentwicklung. An mehreren Stellen (etwa in der Adlerstraße und in der Bitzstraße) entstehen derzeit Wohnhäuser, weitere neue Wohnhäuser sind in Planung. Endlich vorwärts gehen wird es auch in der Friedrichstraße 6.

Das Haus Nummer sechs in der Bad Dürrheimer Friedrichstraße soll im Herbst abgerissen werden. Bild: SK

Das alte Gebäude, in dem bis Ende 2016 eine Kaffeerösterei und davor ein Bekleidungsgeschäft untergebracht waren, soll abgerissen werden. An Stelle dessen soll dann ein viergeschossiges Wohnhaus und Geschäftshaus mit Penthouse und Flachdach entstehen. Das Projekt plant der ortsansässige Architekt Dieter Merz, der auch Eigentümer des Grundstücks ist.

Abgesegnet durch den Technischen Ausschuss der Stadt wurde das Bauvorhaben bereits im Dezember 2016. Das Landratsamt erteilte die Baugenehmigung im August 2017. Vorgesehen war der Baubeginn im Frühjahr 2019, Fertigstellung und Einzug in 2020. Doch dann wurde das Projekt durch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Freiburg und das Einreichen einer Petition lahmgelegt. Zuvor wurde ein Widerspruch vom Regierungspräsidium zurückgewiesen.

Haus Nummer 4 und Haus Nummer 8 in der Friedrichstraße sind höher als das Gebäude Nummer 6 (Mitte vorn). Hier soll nun ein viergeschossiges neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen.Bild: Hans-Jürgen Götz

Die Klage reichten Ende Juli 2018 Anette Bächler, die auch als Sprecherin der Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim fungiert, und ihre Schwester Marina Bächler ein, mit der Argumentation, dass die viergeschossige Bauweise nicht dem Bebauungsplan „Briel“ entspreche und demzufolge nur dreigeschossig mit Satteldach und einer Dachneigung von 35 Grad gebaut werden dürfe. Eine viergeschossige Bebauung plus Penthouse würde das Grundstück der Klägerinnen verschatten und die Aussicht beeinträchtigen. Anette und Marina Bächler sind Eigentümerinnen des Gebäudes in der Friedrichstraße 3 bis 5, das sich schräg gegenüber befindet.

Mittlerweile ging vom Verwaltungsgericht Freiburg der Beschluss mit Abweisung der Klage ein, kann Architekt Dieter Merz berichten. Und mit der schriftlichen Mitteilung über die Ablehnung der eingereichten Petition rechne er demnächst.

„Wir sind ein Familienbetrieb und seit 30 Jahren vor Ort tätig. Wir lieben Bad Dürrheim und deshalb war für mich wichtig, hier etwas zu kaufen und zu planen“, erklärt Merz im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ziel sei, etwas für junge Leute zu tun, die Mietwohnungen zu einem guten Preis suchen. Man wolle junge Familien unterstützen.

So soll das in der Friedrichstraße 6 geplante Wohn- und Geschäftshaus aussehen. Bild: Architekturbüro Merz | Bild: Architekturbüro Merz

Jetzt müsse einiges neu aufbereitet werden, so der Architekt und er hoffe, dass jetzt nichts mehr dazwischenkommt. Der Abbruch des Gebäudes soll noch dieses Jahr erfolgen und muss geplant werden. Nach dem Abbruch muss ein Boden-Gutachten durchgeführt werden. Nachdem drei Jahre ins Land gegangen sind, müssen alle Ausschreibungen neu getätigt werden. „Das ist jede Menge Aufwand, den wir neu erbringen müssen“, erklärt Dieter Merz. Und die Handwerker seien zurzeit gut ausgebucht.

Für den vorgesehenen Geschäftsbereich habe er einen Interessenten gehabt, so Merz, aber der sei natürlich irgendwann abgesprungen. „Das ist klar, so lange kann keiner warten.“ Jetzt sei er auf der Suche nach einer pfiffigen Idee für eine Geschäftsansiedlung. Man dürfe sich gerne bei ihm melden. Auch Interessenten für eine Mietwohnung dürften sich gerne mit ihm in Verbindung setzen, sagt Merz. Der Abbruch soll im Herbst erfolgen und im nächsten Jahr soll dann gebaut werden.