von Hans-Jürgen Götz

Angeln ist ein weit verbreitetes und beliebtes Hobby, meistens ausgeübt als Mitglied eines Vereins, so wie beim Angelverein Bad Dürrheim. Was viele nicht wissen: Der Verein ist auch für den Gewässerschutz seiner Angelreviere zuständig – so wie andere vergleichbare Vereine auch.

Wie geht es dem Sunthauser See? Hier kontrolliert Denis Kammerer den Sauerstoffgehalt des Wassers. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das ist im Verein bereits seit zehn Jahren die Aufgabe von Denis Kammerer. Der 39-Jährige war bereits als Kind viel mit Vater und Großvater beim Angeln unterwegs und seit vielen Jahren ist er auch als Jäger in den hiesigen Wäldern unterwegs.

Intensive Ausbildung nötig

Das intensive Erleben der Natur und die Beschäftigung mit den Pflanzen und Tieren ist für Kammerer der ideale Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag. Um das Amt des Gewässerwarts ausüben zu können, besuchte er verschiedene Kurse und auch Weiterbildungen des Landesfischereiverbands Baden-Württemberg.

Der Werzeugkasten des Gewässerwarts, hier die diversen Chemikalien zur Bestimmung der Wasserqualität. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Diese Ausbildung hat es in sich: Gewässerwarte werden geschult in den Bereichen Biologie, Chemie, Ökologie, Naturschutz, Fischkrankheiten, Rechtsfragen und vielem anderen mehr. Die Aufgabe selbst ist vielfältig, geht es doch vor allem um die Hege und Pflege der Fischbestände, den Schutz der Gewässer und das damit verbundene Führen umfangreicher Statistiken.

Stehende Gewässer besonders beobachtungsbedürftig

Vor allem die stehenden Gewässer – der Sunthausener See und der Bad Dürrheimer Salinensee – erfordern eine intensive Beobachtung. Regelmässig misst der Gewässerwart die Temperaturen, den Sauerstoffgehalt und PH-Wert, also den Säure-/Basen-Wert der Gewässer. Das geschieht vom Ufer aus und auch mit dem Boot auf dem See. Gelegentlich werden mit einem speziellen Messgerät alle diese Werte auch in den unterschiedlichen Wassertiefen erfasst und protokolliert.

Exakte Daten sind wichtig, um die Gewässergesundheit beurteilen zu können: Denis Kammerer bei der Messung des Sauerstoffgehalts der Kötach. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch die fließenden Gewässer, die Kötach und die Stille Musel, werden entsprechend überwacht. Dort sind die Verhältnisse aber viel dynamischer und schwerer zu erfassen und daher immer nur Momentaufnahmen.

Regenüberlaufbecken als Gefahr

Bis jetzt kam es laut Kammerer zu keinem schwereren Vorkommnis. Einzig das Regenüberlaufbecken bei Tuningen bereitet ihm Sorge. Bei starken Regenfällen würden hier durchaus mal Fäkalien und ähnliches bis in den Zufluss des Sunthausener Sees gespült. Sollte das einmal zu viel werden, könnte das für den See durchaus auch schnell mal problematisch werden.

Höhere Temperaturen und weniger Sauerstoff

Generell sei der Klimawandel auch in den hiesigen Breiten spürbar. So nähmen in den vergangenen Jahren im Sommer die Wassertemperaturen zu und der Sauerstoffgehalt ab. Die gegenwärtige Trockenheit führe dazu, dass der Wasserpegel in den beiden Seen auf einem relativ niedrigen Pegel verharre und der Sauerstoffgehalt dadurch weiter sinke. Am Salinensee werde dieses Manko wenigstens durch die Aktivierung des großen Springbrunnens in der Seemitte etwas ausgeglichen.

Schwierige Balance der Fischpopulationen

Das alles hat dann direkte Auswirkungen auf die Fischpopulation. Manche Arten vermehren sich besser, andere gehen zurück. Die Verhältnisse geraten aber aus der Balance. Das Ungleichgewicht muss dann durch Nachbesatz wieder beseitigt werden, so weit dies überhaupt möglich ist. Aus den Fangbüchern der Angler erfährt Kammerer, wann welche Fischarten von den Anglern entnommen wurden, und kann mit diesem Wissen auch auch seine Empfehlung für die jährliche Bestandsnachbesetzung optimieren.

Immer ein Auge auf die Angler

Ferner achtet der Gewässerwart darauf, dass die Angler die Fische mit den richtigen Ködern und Haken fangen. Der Verein erlaubt seinen Mitgliedern nur so viele Fische zu entnehmen, wie der Fischbestand im jeweiligen Gewässer verträg – und wenn die Fische auch verzehrt und nicht einfach nur ins Wasser zurückgeworfen werden. Sollte ein Angler mal einen Fisch fangen, der offensichtlich krank zu sein scheint, ist das geschulte Auge des Gewässerwarts gefragt, um gegebenenfalls schnell Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Nicht zuletzt gehört das Bepflanzen und Pflegen der Uferbereiche zu den Aufgaben des Gewässerwarts. So geht Denis Kammerer die Arbeit rund um den Gewässerschutz nie aus. Und bei seinen Uferbegehungen und Messungen gibt es für den Naturliebhaber auch immer viel mehr zu beobachten als nur Fische und Wasser. Der Verein wiederum ist dankbar, dass sich jüngere Mitglieder wie Kammerer so engagiert im Vorstand für die Hege und Pflege der Gewässer einsetzen.