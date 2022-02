Das Thema Jugendbeteiligung ist in der Kurstadt ein schwieriges und zähes, nicht nur wegen der aktuellen Corona-Lage. Jetzt soll es einen neuen Anlauf geben, um die jungen Menschen ins Boot zu holen.

Geplant war viel, an die Jugendlichen heranzukommen ist aber schwierig – der Weg zur gesetzlich verankerten Jugendbeteiligung in Bad Dürrheim ist nicht leicht. Seit April 2020 steht das Projekt coronabedingt nun still. Die Liste für