von Sabine Naiemi

Aus Gründen der Vorsicht wird das Bad Dürrheimer Trinkwasser weiterhin gechlort. Das gab jetzt Bürgermeister Jonathan Berggötz bekannt. Die Ursache für die Verkeimung des Wassers mit Enterokokken im Oktober ist noch nicht gefunden – die Stadt sucht weiter und stehe auch weiter eng mit dem Gesundheitsamt in Kontakt.

Verschiedene Maßnahmen, um eine erneute Verkeimung möglichst zu verhindern, seien inzwischen ergriffen worden, weitere werden folgen. Die Chlorung wird nach momentanem Stand voraussichtlich für die nächsten Jahre beibehalten.

Ursachenforschung ein weites Feld

Die Ursachen für eine Verkeimung könnten sehr vielschichtig sein, führte der Bürgermeister aus. In Frage kämen etwa fehler- oder schadhafte Rohrverbindungen von Zisternen oder Latrinen ans Trinkwassernetz (in der Stadt sind 50 dieser Brauchwasseranlagen angemeldet). Oder auch eine Verkeimung von Zisternen, wenn sie aufgrund der massiven Trockenheit des Sommers ausgetrocknet waren.

Chronik der Trinkwasser-Krise Am 6. Oktober gab die Stadtverwaltung Bad Dürrheim bekannt, dass laut Mitteilung des Gesundheitsamtes das Trinkwasser der ganzen Stadt, inklusive der Ortsteile, mit Enterokokken verunreinigt ist. Eine Verseuchung des Wasser mit Enterokokken ist im Vergleich zu Verunreinigungen mit dem Bakterium Escherichia coli eher selten. Das Wasserwerk hat sofort die Chlorung des Trinkwassers eingeleitet, das Trinkwasser musste abgekocht werden. Das Abkochgebot konnte am 12. Oktober wieder aufgehoben werden . Da die Ursache der Trinkwasserverunreinigung immer noch nicht gefunden wurde, geht die Suche weiter.

Eventuell kämen auch schadhafte Haus- und Abwasseranschlüsse in Betracht. Möglich sei zudem, dass durch tiefe, auch durch Trockenheit bedingte Bodenrisse bei Regen Keime in die Wasserquellen geschwemmt würden. Ein Rohrbruch als Ursache wird ausgeschlossen.

Enterokokken-Verkeimung ist einmalig

Eine Durchsicht der Auswertung von Trinkwasserproben rückwirkend bis 2015 habe ergeben, dass sich bisher noch nie eine Enterokokken-Verkeimung ereignet habe. Zusätzlich zur Chlorung ist die Zahl der Probeentnahmestellen von sieben auf 14 verdoppelt worden.

Das sind jeweils zwei Entnahmestellen in der Kernstadt und den Ortsteilen – und vermehrte Probeentnahmen. Die Entnahmestellen befinden sich ausschließlich in Gebäuden, die sich in städtischem Eigentum befinden, was einen problemlosen Zutritt gewährleiste.

Filter, Spülungen, Überprüfungen

An weiteren Maßnahmen ist geplant, Filteranlagen in den Hochbehältern auf den neuesten technischen Stand zu bringen und die Anschlüsse der Zisternen sollen überprüft werden. Nötig seien aber auch regelmäßige Spülungen des Leitungsnetzes, besonders auch der Stichleitungen.

Bild: Müller, Cornelia

Stadt kauft weiter Flächen auf

Die Stadt hat inzwischen begonnen, wo immer es möglich ist Grundflächen rund um die Trinkwasserquellen aufzukaufen. Ebenfalls habe man bei den entsprechenden Stellen angeregt, die im Bad Dürrheimer Gebiet ohnehin schon großen Gewässerschutzzonen noch zu vergrößern. Das sei allerdings ein sehr langwieriger Prozess, erklärte Berggötz, der gut zehn Jahre in Anspruch nehmen könne.

Bad Dürrheim Neues Leben im alten Moor – in Bad Dürrheim funktioniert das Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem sollen zukünftig viertel- oder halbjährlich große Laboranalysen des Trinkwassers erfolgen, die über die genaue Zusammensetzung des Wassers Auskunft geben, um eine verlässliche Basis herzustellen.

In Verzug mit der Erneuerung des Trinkwassernetzes

Mit der Erneuerung der 50 Jahre alten Trinkwasserleitungen im Rohrnetz sei die Stadt hinterher, räumte Kämmerer Thomas Berninger ein. Normalerweise sollten zwei Prozent der Wasserleitungen jährlich ausgetauscht werden. Das bedeute aber grob überschlagen Kosten von rund 600 000 Euro jährlich.

„Niemand will ein neues Abkochgebot“

Abschließend fasste der Bürgermeister noch einmal die Gründe für den Entschluss zur dauerhaften Chlorung zusammen. Dazu habe man sich nach genauer Abwägung der Risiken entschlossen, um eine einwandfreie Trinkwasserqualität gewährleisten zu können, denn: „Niemand will ein neues Abkochgebot haben.“

Ab jetzt 0,1 Milligramm Chlor pro Liter

Chlorungen seien eigentlich überall üblich, Bad Dürrheim sei bis jetzt eine Ausnahme gewesen. Dem Wasser werde 0,1 Milligramm Chlor pro Liter beigemischt. Laut Trinkwasserverordnung sind bis zu 0,3 Milligramm erlaubt.

Der Prozess, bis die Grundchlorung wirklich vollständig im Leitungsnetz der Stadt angekommen ist, könne bis zu einem Jahr dauern. Deshalb seien eben die regelmäßigen Spülungen auch so wichtig.

Mineralbrunnen nicht betroffen

Beruhigen könne er, so Berggötz, bei wiederkehrenden Befürchtungen zum Wasser des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens. Der Mineralbrunnen verfüge über eigene, viel tiefer gelegene Quellen und mache betriebsintern sowieso ständig eigene Kontrollen der Wasserqualität.