Aus Gründen des Gesundheitsschutzes dürfe Wasser nur sprudelnd und drei Minuten abgekocht zum direkten menschlichen Gebrauch verwendet werden. Ebenso muss Wasser abgekocht werden, das zur Reinigung von Milchgeschirr verwendet wird, so der Bürgermeister.

Das Abkochen ist demnach insbesondere in folgenden Fällen notwendig:

Trinken, Getränkezubereitung (z.B. Eiswürfel)

Zubereiten von Lebensmitteln, insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder, Alte und Kranke

Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder anderen Lebensmitteln

Medizinische Zwecke (z.B. Wundreinigung, Nasenspülen)

Zähne putzen

Geschirrabwasch von Hand

Trinkwasser für empfindliche Haustiere

Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Verbindung kommen, wie Ess- und Trinkgeschirr, können in Geschirrspülautomaten bei mindestens 60 Grad gereinigt werden. Es ist auf eine vollständige Trocknung nach der Reinigung zu achten, so dei Stadtverwaltung Bad Dürrheim. Insbesondere die Milchviehhalter mit Milchkammern werden speziell darauf hingewiesen, damit entsprechende Maßnahmen getroffen werden können.

Das abgekochte Wasser ist unbedenklich und könne ganz normal verwendet werden. Für die Körperpflege müsse das Wasser nicht abgekocht werden. Es sei lediglich darauf zu achten, dass das Wasser nicht getrunken wird oder offene Wunden damit nicht in Kontakt kommen.

„Alle Bad Dürrheimer Bürger werden gebeten, ihre Hausanschlüsse einmalig durchzuspülen. Hierfür ist es ausreichend, einen Wasserhahn, möglichst im Keller, für fünf Minuten voll aufzudrehen“, so Jonathan Berggötz. Das Wasserwerk bitte zudem darum, vorhandene Rückspülfilter zu spülen oder vorhandene Filterpatronen zu tauschen. Um eine Überlastung des Netzes zu vermeiden, wird darum gebeten, die Spülungen nicht in der Zeit von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr sowie 16.30 Uhr bis 19 Uhr durchzuführen.

Die Stadtverwaltung Bad Dürrheim beginnt im Versorgungsgebiet umgehend mit einer Desinfektion des Wassers durch Chlorung nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird die Stadt Ursachenforschung betreiben sowie ein engmaschiges Kontrollprogramm durchführen, so der Rathauschef.