von Sabine Naiemi

Als sehr findig erwiesen sich die Narren der Stadt beim gestrigen Häsabstauben, um doch noch den Fasnetsgoascht durch die Stadt wehen zu lassen.

Die Narren sprechen zum Abstauben bei Bürgermeister Jonathan Berggötz daheim vor.

Bei den Urviechern fand in diesen besonderen Zeiten das Häsabstauben leider nur virtuell statt und ohne pompösen Auftakt, also ohne den üblichen Begrüßungssekt, das „Ei im Häs“ mit der Brezel dazu. Aber ohne die Vorfreude auf den Fasnetsmentig-Umzug, den Kappenabend oder auf den Urviecherball davor. „Alles Covid 19, oder besser auf den Punkt gebracht, alles einfach Scheiße“, erklärt Zunftmeister Matthias (Bottel) Nann in seiner Video-Ansprache auf Youtube.

Bevor es losgeht, wird das Arbeitsgerät von den Narrenräten ordnungsgemäß desinfiziert.

Auch der Bürgermeister wird abgestaubt.

Nann: „Dieses Virus macht allen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Dennoch: seid kreativ, macht das Beste draus, geht am Schmotzige auf den Balkon oder in den Garten, um die Nachbarn zu wecken, schmückt die Häuser, hängt die Urviecher-Fahne raus, geht kostümiert zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum fastnachtlichen Spaziergang, schlagt die Karpatschen, sagt Narrensprüche auf und strählt die Leute am Telefon, funktioniert die Nordmann-Tanne zum Narrenbaum um. Macht was irgendwie funktioniert, bleibt negativ.“

2019 sicherte sich Urviecher-Zunftmeister Matthias Nann den Narrenbaum. Bild: SK-Archiv

Die Narrenzunft Bad Dürrheim suchte in diesem Jahr Ordensempfänger und Ehrenmitglieder und Ehrennarrenräte direkt an der Haustüre auf. 26 Mitglieder standen auf der Liste. Vier Teams hatten sich gebildet, um dieser zeitaufwendigen Aufgabe Herr zu werden.

Kleine Gruppen waren in der Stadt unterwegs und trafen sich spontan auf dem Rathausplatz – coronakonform und unter Einhaltung der Abstandsregeln- zum Narrenmarsch.

Selbstredend stand Bürgermeister Jonathan Berggötz auf der Liste der Zunftoberen an erster Stelle. Wenn auch nicht Ordensempfänger, stand es außer Frage, dass er abgestaubt werden musste.

Die Narrenräte übergeben dieses Jahr die Orden auf Abstand. Hier erhält Rössle-Wirt Simon Hipp seinen Orden.

Die Situation war ungewöhnlich, doch die Narren machten mit Einfallsreichtum das Beste daraus. Und bei alledem kam auch die närrische Freude nicht zu kurz. Dieser konnten weder das Wetter noch die gebotenen und eingehaltenen Abstandsregeln etwas anhaben. So wurde dieser Fasnetsauftakt etwas ganz Besonderes.