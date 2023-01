von Sabine Naiemi

Die Zeit eilt mit Riesenschritten auf die hohen Tage der Fasnet zu, die Narren bereiten sich mit Hochdruck vor, damit die anstehenden Veranstaltungen bestes Vergnügen garantieren. In Bad Dürrheim und den Ortsteilen ist jede Menge Narretei geboten – wir geben einen Überblick.

Das gibt‘s vor dem Schmotzigä

Am Samstag, 11. Februar, sorgt der Turnerball des TB Bad Dürrheim für Unterhaltung. Das Motto lautet „Helden der Kindheit“. Nach dem Programm startet die Party mit DJ Wayne.

Der Kartenvorverkauf findet am Freitag, 3. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr, im Turnerheim statt. Eine Karte kostet neun Euro, ab sechs Karten gibt es eine Karte gratis dazu. Einlass ist ab 18.30, Beginn um 19.30 Uhr.

In Sunthausen findet ebenfalls am Samstag die Vereinsfasnet in der Turn- und Festhalle statt, veranstaltet von der Vereinsgemeinschaft Sunthausen. Beginn ist um 19.01 Uhr.

Am Sonntag, 12. Februar, sind die Frauen am Zug. Im katholischen Pfarrsaal steigt die Wieberfasnet der katholischen Fasnetswieber. Der Eintritt kostet sechs Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse. Saalöffnung ist um 18 Uhr, um 19 Uhr beginnt das Programm.

So schnell kommt die Fasnet 2023 ist die fünfte Jahreszeit wieder relativ kurz. Der „Schmotzige Dunschtig“ ist am 16. Februar, der Fasnetsmentig am 20. Februar. In Bad Dürrheim wird der Narrenbaum am Samstag, 4. März, um 14 Uhr nach vorheriger Versteigerung durch die Siedergilde gefällt.

Vier Tage später pflügen die Narren volle Kraft voraus durch die hohe See der Narretei.

Der Schmotzigä, 16. Februar:

Bad Dürrheim: Ab 5 Uhr morgens sind der Fanfarenzug, die Urviecher-Guggämusik, das Jugendblasorchester und Trommlergruppen zum Wecken unterwegs. Um 9.30 Uhr werden die Schulkinder befreit. Um 11 Uhr wird das Rathaus gestürmt und der Bürgermeister abgesetzt. Der Kinderumzug beginnt um 14 Uhr am Gasthaus „Blume“ und endet am Rathaus, wo die Siedergilde dann den Narrenbaum aufstellt. Das Vergnügen für die Kinder geht um 14.30 Uhr mit dem Kinderball im Haus des Bürgers weiter (Eintritt nur mit Abzeichen). Um 19.45 Uhr ziehen die Hemdglonker vom Adlerplatz zum Haus des Bürgers, wo der Hemdglonkerball mit DJ Lutze um 20 Uhr beginnt.

Vormittags laufen die Ortsvorsteher-Entmachtung und das Narrenbaumstellen gleichzeitig um 11.30 Uhr. Der Hemdglonkerumzug zur Bergweghalle findet um 19 Uhr statt, der Hemdgonkerball beginnt um 20 Uhr. Unterbaldingen : Vormittags erobern die Tigerschweine das Rathaus, danach wird der Narrenbaum gestellt.

Vormittags erobern die Tigerschweine das Rathaus, danach wird der Narrenbaum gestellt. Oberbaldingen: Die Schüler- und Kindergartenbefreiung findet um 9.30 Uhr statt, gefolgt vom Narrenbaumstellen und von der Ortsvorsteher-Entmachtung um 11.11 Uhr.

Die Schüler- und Kindergartenbefreiung findet um 9.30 Uhr statt, gefolgt vom Narrenbaumstellen und von der Ortsvorsteher-Entmachtung um 11.11 Uhr. Sunthausen: 5 Uhr Wecken der Bevölkerung, 11 Uhr Kindergarten- Befreiung, 11,45 Uhr Narrenbaumstellen am Dorfplatz, 12.30 Uhr Ortvorsteher-Entmachtung und Schlüsselübergabe am Rathaus, 14 Uhr Kinderfasnet in der Festhalle in Sunthausen.

5 Uhr Wecken der Bevölkerung, 11 Uhr Kindergarten- Befreiung, 11,45 Uhr Narrenbaumstellen am Dorfplatz, 12.30 Uhr Ortvorsteher-Entmachtung und Schlüsselübergabe am Rathaus, 14 Uhr Kinderfasnet in der Festhalle in Sunthausen. Biesingen: Das Wecken geht los um 5.30 Uhr, entmachtet wird der Ortsvorsteher um 11.30 Uhr am Rathaus, gefolgt von der Befreiung der Kindergartenkinder; um 14 Uhr wird auf dem Löwenplatz der Narrenbaum gestellt.

So sieht es aus, wenn mit dem Kinderumzug die Siedergilde am Schmotzige der Narrenbaum auf dem Rathausplatz in Bad Dürrheim eintrifft. Die Aufnahme entstand im Februar 2020. | Bild: Naiemi, Sabine

Freitag, 17. Februar:

Bad Dürrheim: „Giezig, giezig“ ruft der Narresome, wenn er ab 14.15 Uhr durch die Stadt zieht und um Süßigkeiten heischt. Davor wird auf dem Rathausplatz der Kindernarrenbaum gestellt.

„Giezig, giezig“ ruft der Narresome, wenn er ab 14.15 Uhr durch die Stadt zieht und um Süßigkeiten heischt. Davor wird auf dem Rathausplatz der Kindernarrenbaum gestellt. Hochemmingen: Der Freitag gehört den Kindern, die Kinderfasnet mit Programm in der Bergweghalle geht um 14.30 Uhr los.

Der Freitag gehört den Kindern, die Kinderfasnet mit Programm in der Bergweghalle geht um 14.30 Uhr los. Sunthausen: Um 20 Uhr findet der Zunftball der Narrenzunft Sunthausen statt.

Um 20 Uhr findet der Zunftball der Narrenzunft Sunthausen statt. Oberbaldingen: Die TuS-Vereinsfasnet in der Ostbaarhalle fällt dieses Jahr aus.

Samstag, 18. Februar:

Bad Dürrheim: Großer Zunftball der Narrenzunft im Haus des Bürgers um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf (Mitglieder elf Euro, Nichtmitglieder 13 Euro) findet am Samstag, 11. Februar, statt, und zwar von 9 bis 12 Uhr in der Zunftstube Bohrturm. Dem Ballprogramm schließt sich Livemusik mit der Band „Flirts“ an. Hier kostet die Einlasskarte (Einlass erst ab 18 Jahren) fünf Euro.

Großer Zunftball der Narrenzunft im Haus des Bürgers um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf (Mitglieder elf Euro, Nichtmitglieder 13 Euro) findet am Samstag, 11. Februar, statt, und zwar von 9 bis 12 Uhr in der Zunftstube Bohrturm. Dem Ballprogramm schließt sich Livemusik mit der Band „Flirts“ an. Hier kostet die Einlasskarte (Einlass erst ab 18 Jahren) fünf Euro. Hochemmingen: Hallenfasnet der Narrenzunft Hochemmingen in der Bergweghalle ab 20 Uhr unter dem Motto „Helden des Alltags“.

Sonntag, 19. Februar:

Sunthausen: 18 Uhr Dämmerumzug der Narrenzunft Sunthausen.

18 Uhr Dämmerumzug der Narrenzunft Sunthausen. Hochemmingen: Der Umzug der Eckbühlblätz beginnt um 14 Uhr. Die Strecke wurde geändert: Man zieht zwei Mal um die Kirche herum. Danach ist närrisches Treiben im Ort angesagt.

Montag, 20. Februar:

Bad Dürrheim: Um 10.30 Uhr begehen die Narren den närrischen Frühschoppen im Haus des Bürgers. Um 14 Uhr beginnt der große Umzug durch die Stadt, gefolgt von närrischem Treiben im Haus des Bürgers und im Ort.

Um 10.30 Uhr begehen die Narren den närrischen Frühschoppen im Haus des Bürgers. Um 14 Uhr beginnt der große Umzug durch die Stadt, gefolgt von närrischem Treiben im Haus des Bürgers und im Ort. Unterbaldingen: Umzug ab 13.30 Uhr, beginnend in der Ringstraße. Der Zug führt über die Bogen- und Weiherstraße zum Ortsschild und anschließend wieder zurück zum Narrenbaum, wo der Schweine-Tanz aufgeführt wird. Anschließend wird in der Fliegerhalle gefeiert.

Dienstag, 21. Februar: