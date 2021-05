Rege Bautätigkeit zeigt sich im Baugebiet Herrengarten beim Friedhof in Bad Dürrheim.

Das Gebiet ist durch zwei Straßen unterteilt, durch den Astrid-Lindgren-Weg und den Otfried-Preußler-Weg. Insgesamt 18 Grundstücke waren in dem Baugebiet zu haben und waren in Rekordzeit vergeben. Für die 18 Bauplätze hatten sich über 100 Interessenten gemeldet. Die Erschließung begann im Frühjahr 2020, bald darauf gingen im Technischen Ausschuss die ersten Bauanträge ein. Es zeigt sich auch hier: Bauplätze in Bad Dürrheim sind hoch begehrt. sgn/Bild: Hans-Jürgen Götz