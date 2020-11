von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Die Entscheidung ist gefallen, die Stadt Bad Dürrheim erhöht die Kurtaxe – der Name „Kurtaxe“ wird beibehalten, weil die Kurtaxe nun mal so heißt – und den Fremdenverkehrsbeitrag. Dem Beschluss gingen viele Wochen an teilweise recht hitzigen Diskussionen voraus (wir berichteten). In die Beschlussvorlage des Gemeinderates vom vergangenen Montag flossen diverse, im Verlauf der Diskussionen geäußerte Änderungswünsche ein.

Die Friedrichstraße in Bad Dürrheim am vergangenen Donnerstag um 14 Uhr. Die Stadt ist leer, die Corona-Verordnungen greifen, die Innenstadt ist kaum belebt. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Den Kritikern ging es vor allen Dingen um den Zeitpunkt der Erhöhung und die Höhe selbst. In Bezug auf den Zeitpunkt ging es den Gegnern der Kurtaxe-Erhöhung darum, dass diese stattfinde und umgesetzt werde in einer Zeit, in der alle ums Überleben kämpfen. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes erging bereits 2018 und erst jetzt werde seitens der Stadt reagiert. Kritisiert wurde auch, dass in anderen, größeren Kurorten die Kurtaxe niedriger ausfällt. So beträgt die Kurtaxe in Bad Krozingen aktuell 2,05 Euro, in Baden-Baden zwischen 1,70 und 3,80 Euro (je nach Zone).

Am Montagnachmittag ging bei Bürgermeister Jonathan Berggötz eine Mitteilung des Klinikforums Bad Dürrheim ein, vertreten durch Joachim Limberger, dass das Klinikforum beabsichtige, ein Normenkontrollverfahren in die Wege zu leiten. Hintergrund sie die für die Jahre 2020 bis 2023 vorgelegte Kalkulation zur Kurtaxe. Man hätte große Zweifel an der Richtigkeit der Höhe des Abmangels beim Hallen- und Freibad Minara und an der Zurechnung von 30 Prozent des Abmangels zum Bereich Kurtaxe. Es wäre sicher sinnvoll, die Entscheidung über die Kurtaxe aufgrund vieler Fragestellungen nicht am heutigen Tag (Montag) zu treffen, sondern erst nach gründlicher Klärung aller offenen Fragen.

Vor der Diskussion beziehungsweise den Stellungnahmen der Fraktionen im Vorfeld der Beschlussfassung erläuterte Stadtkämmerer Thomas Berninger noch einmal rechtliche Hintergründe, Vorgehen und Berechnungsweise der neuen Festlegung.

Rechtsanwalt Dirk Schöneweiß, von der Kanzlei Schneider und Zajontz, welche die Stadt bei diesem Prozess beraten und begleitet hat, bezog Stellung und wählte als Interessenvertreter der Stadt deutliche Worte:

Immerhin habe die Stadt seit zehn Jahren keine Erhöhung vorgenommen. Die Gemeinde habe sich bei der Neukalkulation an die Spielregeln zu halten und insgesamt würden die Betroffenen beim Fremdenverkehrsbeitrag in Summe nicht mehr bezahlen als vorher nach dem alten Berechnungssystem. Davon abgesehen sei das Umverteilungssystem rechtlich zulässig. Schöneweiß: „Die Stadt hätte schon lange mehr verlangen können und handelt ausgesprochen maßvoll für die Zukunft.“ Die Stadt sitze am längeren Hebel, so Schöneweiß weiter, sie könnte ja schließlich auch den kompletten Betrag erheben. Er habe kein Verständnis dafür und könne auch nicht erkennen, welchen Zweck eine solche Klage, wie sie das Klinikforum beabsichtige, haben soll.

Das Gradierwerk ist einer der Anziehungspunkte der Stadt, für welchen aber Tagesgäste von außerhalb keine Kurtaxe bezahlen. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Bürgermeister Jonathan Berggötz wies erneut darauf hin, dass die Einnahmen aus Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag dazu dienen, den städtischen Haushalt zu entlasten. Er hob erneut darauf ab, dass ohne das Geld die Stadt nicht das bestehende Angebot erhalten oder erweitern könne und in einer Negativspirale demzufolge weniger Angebote auch weniger Gäste und Besucher zur Folge hätten. Nichtsdestotrotz trügen die Stadt und die Kur- und Bäder GmbH mit der Unterdeckung einen Großteil der Ausgaben. Es sei nur gerecht, dass Gewerbetreibende und Betriebe, die von der touristischen Wertschöpfung (vor Corona 100 Millionen Euro pro Jahr) profitieren, davon auch einen Teil an die Stadt abgeben.

Das sagen die Fraktionen