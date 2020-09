von Sabine Naiemi

Die Stadt Bad Dürrheim beteiligt sich am 10. September am ersten bundesweiten Warntag und wird am kommenden Donnerstag um 11 Uhr einen einminütigen Probealarm in der Kernstadt und allen Ortsteilen durchführen.

Dieser Warntag findet erstmals seit dem Mauerfall vor 30 Jahren statt, er ist eine Aktion des deutschen Zivilschutzes. Nicht überall werden die Sirenen in der Region zu hören sein, viele sind deaktiviert oder funktionieren nicht mehr. In Bad Dürrheim werden die Sirenen, im Gegensatz zu etlichen anderen Kommunen, regelmäßig getestet. Anders aber als beim Probealarm, welcher in der Kernstadt jeden Samstag und in den Ortsteilen jeden ersten Samstag im Monat durchgeführt wird, ertönt am 10. September das Alarmsignal zur Warnung der Bevölkerung.

„Vorrangiges Ziel des bundesweiten Warntags ist es, die Menschen im Land noch stärker für das wichtige Thema Warnung der Bevölkerung zu sensibilisieren und ihnen Informationen zu Hintergründen, Abläufen und Warnkanälen an die Hand zu geben. Denn nur wer eine Warnmeldung wahrnimmt und einordnen kann, kann sich in Gefahrensituationen richtig verhalten und sich und seine Familie schützen“, heißt es in der Ankündigung des Landesinnenministeriums. Daher soll der bundesweite Warntag künftig jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Die frühzeitige Warnung und schnelle Information der Bevölkerung bei Gefahren sind wichtige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auch wenn wir schon regelmäßig testen, ist es uns wichtig, an diesem bundesweiten Warntag teilzunehmen“, erklärt Gina Wetzel, Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung der Stadt und selbst Feuerwehrfrau. „Die Bevölkerung muss wissen, wenn eine Gefahr droht und da ist das Zusammenspiel der unterschiedlichen Warnsysteme unerlässlich. Wer die Signale der Sirene schon mal gehört hat, weiß diese zu deuten und kann so schnell erste Maßnahmen, wie zum Beispiel das Einschalten des Radios, treffen“, so Wetzel.

Außer den städtischen Sirenen werden alle an das Modulare Warnsystem „MoWaS“ angeschlossene Warnmittel ausgelöst, wie beispielsweise Warn-Apps. Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag und zum Thema Warnung der Bevölkerung gibt es unter: www.bundesweiter-warntag.de.