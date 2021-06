von Sabine Naiemi

Neun Punkte hatte der Technische Ausschuss am Donnerstag, 10. Juni, auf der Tagesordnung und dazu jede Menge Diskussionsstoff, insbesondere was zwei Anträge anging: Zum einen der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage in der Ziegeleistraße und Scheffelstraße 70 a in Bad Dürrheim und zweitens der Neubau eines HIT-Pferdeaktivstalles mit einer Reithalle, Heu- und

Strohlager sowie sechs Einzel- und drei Integrationsboxen, den

Neubau eines Roundpen, Pferdeschwimmteiches, Retentionsbeckens

und einem Reitplatz mit Tribüne in dem Gewann „Untere Hor“ in Hochemmingen.

Allein die Halle, hier die spätere Ansicht von Osten her, für das Pferderesort Engesser misst 40 mal 50 Meter. Bilder: Architekturbüro Eisele | Bild: Architekturbüro Eisele

Pferdeaktivstall: Das Projekt, das von dem jungen Hochemminger Benedikt Engesser geplant wird, wurde bereits im Ortschaftsrat Hochemmingen vorgestellt und stieß dort auch auf Zustimmung. Zunächst sollte die Anlage ihren Platz in der Nähe der Hirschhalde finden. Aufgrund der Nähe zur Soleproduktion der Kur- und Bäder GmbH (KuBä) und Bedenken seitens Stadt und Kubä kam alle Beteiligten überein, einen neuen Standort für das Vorhaben zu suchen. Dieser wurde gefunden im Gewann Untere Hor, südwestlich von Hochemmingen gelegen.

Das Bauvorhaben auf dem rund 70 000 Quadratmeter großen Gelände beinhaltet eine Reithalle, Heu- und

Strohlager sowie sechs Einzel- und drei Integrationsboxen, den

Neubau eines Roundpen, einen Pferdeschwimmteich, ein Retentionsbecken und einen Reitplatz mit Tribüne. Die Halle wird 40 auf 50 Meter groß.

Seitens des Geruchs- und Emissionsgutachtens gibt es keine Probleme. Von Gerhard Bronner, vom Umweltbüro, wurde die Auflagen für eine extensive Eingrünung des Geländes gemacht.

Der elterliche Landwirtschaftsbetrieb des 28-jährigen Engesser besteht in vierter Generation und befindet sich noch mitten im Ort. Er soll dann stillgelegt werden.

Sie sei für dieses Projekt, es sei eine sehr zukunftsträchtige Haltungsform für Pferde, erklärte Karen Roeckl (LBU). Dennoch wolle sie auf den sehr großen Flächenverbrauch hinweisen. Albert Scherer (CDU) sagte, man könne froh sein, dass heutzutage noch junge Leute in die Landwirtschaft gehen, der Flächenverbrauch wäre bei einer Rinderhaltung auch nicht anders. Ortsvorsteher Helmut Bertsche erklärte, es sei für Hochemmingen nur von Vorteil, wenn die Landwirtschaft nach außen verlagert wird.

Die Anlage wird außerdem über Heu- und Strohlager, sechs Einzel- und drei Integrationsboxen verfügen, über einen Roundpen, Pferdeschwimmteich und ein Retentionsbecken. | Bild: Architkekturbüro Eisele

Auch im Technischen Ausschuss fand das Projekt ungeteilte Zustimmung. Engesser hofft nun, in ein paar Wochen die Baugenehmigung von der Baurechtsbehörde zu bekommen.

Ziegelei-/Scheffelstraße: Einstimmig lehnte der Technische Ausschuss zum zweiten Mal den Bauantrag für den Neubau zweier Mehrfamilienhäuser in der vorgelegten Form ab. Das erste Mal war das Bauvorhaben im Dezember 2020 im Ausschuss. Das Thema war einmal die Baufensterunterschreitung und auf dem anderen Grundstück die Baufensterüberschreitung. Der Technische Ausschuss kann der Argumentation des Antragstellers nicht folgen, dass die beiden eigentlich getrennten Grundstücke zusammen zu betrachten sind. Im Gebäude 1 sollen acht Wohneinheiten Platz finden, im Gebäude 2 sechs Wohneinheiten. Entsprechend der bestehenden Linie solle die Masse, also das größere Haus, nach vorn in die Scheffelstraße gebaut werden.