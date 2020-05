Wie andere Reha-Einrichtungen auch, musste die Klinik Hüttenbühl ebenfalls in den letzten Wochen die leidvolle Erfahrung machen, dass das Reha-Zentrum immer leerer und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geradezu immer einsamer wurden. Die letzten Patienten wurden am 28. April entlassen. Erst am heutigen Dienstag, 12. Mai, finden wieder erste Neuaufnahmen statt.

Diese Zeit ohne Patienten wollte man im Hüttenbühl auch als Chance nutzen. Viele Dinge wurden erledigt, für die während des Regelbetriebs nicht genug Zeit war. Patientenzimmer konnten renoviert werden, Lager aufgeräumt, Grundreinigungen erfolgten und es wurden etwa auch Wasserleitungen gespült. Die Therapeuten und andere Mitarbeiter griffen zu Schaufel und Rechen und unterstützten kurzerhand die Gärtner bei ihrer Arbeit.

Für Monika Erriu-Kunzendorf, die normalerweise in der Küche arbeitet, war dies die Chance, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Sie liebe die Gartenarbeit zu jeder Jahreszeit, erklärt die Hobby-Gärtnerin und war sofort bereit, zu helfen.

Ein intensives Programm zur internen Fortbildung stellte für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes dar. So erfuhren die Mitarbeiter zum Beispiel etwas über das Thema Achtsamkeit. Ärzte, Psychologen und Therapeuten erklärten, in welcher Weise ihr Tun den Rehabilitanden hilft, die Wirkung verschiedener Methoden auf den Heilungsprozess haben und wie die Philosophie des Hauses bereichsübergreifend vermittelt wird.

Sich dem Moment bewusst werden und das Hier und Jetzt erleben – das werde im Achtsamkeitstraining vermittelt, so Rolf Kramer, der leitende Psychologe. Er sprach über die innere Haltung, die Situation zu akzeptieren, Distanz zu aufkommenden Emotionen zu gewinnen, sich über auslösende Mechanismen klar werden. Als Resultat werde man im Alltag ausgeglichener und könne mit Problemen und Frustrationen besser umgehen.

„In meinen Qigong Kursen geht es im Prinzip auch darum, das Hier und Jetzt nicht-wertend wahrzunehmen“, erklärt etwa Körpertherapeutin Renate Wehden. „Meine Rehabilitanden erzählen mir oft, dass die Gestaltungstherapie ihnen hilft, das „Außen-Rum“ zu vergessen. Sie konzentrieren sich nur auf das, was im Moment passiert“, ergänzt Kunsttherapeutin Sandra Reiser-Müller. Und sie erklärte, dass auch etwas mit „Kratzern“ wertvoll und schön sein kann.