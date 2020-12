von Sabine Naiemi

Nicht nur Menschen kommen zur Reha nach Bad Dürrheim in den heilklimatischen Luftkurort, auch Pferden tun Luft und Klima hier gut. Das Vet-Zentrum Schabelhof, unter der Leitung von Tierarzt Andreas Roeckl, ist unter anderem spezialisiert auf die Behandlung von Pferden.

Ein Alleinstellungsmerkmal im Raum Süddeutschland verleiht dem Veterinär-Zentrum die Kombination von Tiermedizin, mit Operationssaal und Intensivüberwachung und der Aquatrainer speziell für Pferde. Die Klinik verfügt über 16 Plätze für Pferde. Angegliedert ist zudem eine Kleintierpraxis, die das Ehepaar Karen und Andreas Roeckl vom früheren Standort VS-Zollhaus hierher mit verlagerte. Die Plätze sind begehrt, meistens besteht eine Warteliste. Die vierbeinigen Patienten kommen von überall her, viele aus der Schweiz.

„Wir haben größtenteils Sportpferde hier, manchmal auch sogenannte Freizeitpferde“, erklärt Karen Roeckl. Viele Pferde hätten einen langen Leidensweg hinter sich, bis sie schließlich zur Behandlung nach Bad Dürrheim kämen. Es gebe oft Verläufe, die sich jahrelang hinziehen, weiß die passionierte Reiterin zu berichten.

Gerade im Bereich der Knochen und Sehnen sei eine Behandlung bei Pferden aufgrund ihres Gewichts sehr schwierig. Da lasten auf einem Bein, besser gesagt Knochen, viele Tonnen Gewicht während eines Bewegungsablaufes. „Das sind unglaubliche Kräfte, die da wirken“, erklärt der 54-jährige Tierarzt Andreas Roeckl.

Bild: Sabine Naiemi

„Wir sind auf den Aqua-Trainer gekommen, nachdem mein eigenes Pferd nach einer Kolik-Operation einfach nicht ruhig bleiben wollte, aber noch nicht fit für die Weide draußen war“, berichtet Karen Roeckl. Pferde seien Bewegungstiere.

Die 56-Jährige ist die Pferdetherapeutin im Vet-Zentrum und selbst von Kind auf passionierte Reiterin. Wobei das Hauptaugenmerk als „Pferdetherapeutin“ sehr auf der Beobachtung des jeweiligen Tieres, die Evaluierung der Lebenssituation und Interaktion mit dem Besitzer erstreckt. Die Erkenntnisse darauf fließen in eine zeitaufwendige Beratung des Tierhalters ein. „Eigentlich wäre die genauere Berufsbezeichnung Gesundheitsberaterin für Pferde“, erklärt Roeckl, die übrigens für die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) im Stadtrat sitzt.

Die Suche nach Ursachen für bestimmte Beschwerden könne sich so schwierig wie eine Spurensuche gestalten, so Roeckl. Der Reiter gehört bei diesem Prozess dazu. Nur so könnten Eigenheiten, die Probleme verursachen, aufgedeckt werden.

Reha dauert manchmal Monate

Eine Pferde-Reha kann mehrere Monate Zeit in Anspruch nehmen. Manche Pferdebesitzer kämen turnusmäßig nach Bad Dürrheim, um sich und ihr Pferd fit zu halten. Dann hat es da aber auch Patienten mit komplexen Krankheitsbildern, die der Hilfe bedürfen.

Die Quarterhouse-Stute Sunny wird während ihrer Behandlung von Pferdetierärztin Kathy Barsky überwacht.

So etwa die Stute Sunny, ein sogenanntes Quarterhouse-Pferd. Sie leidet an einem bösen Husten, der trotz vieler Behandlungsversuche nicht besser werden will und soll nun unter intensiver Behandlung und Pflege in der guten Luft Bad Dürrheims wieder gesund werden. Sie wird während ihrer Behandlung lückenlos von der Pferdetierärztin Kathy Barske überwacht.

Was macht man nun beispielsweise wenn ein Pferd „Rücken hat“ wie es der Volksmund so nett ausdrückt und wie kann man die Rückenmuskulatur eines Pferdes trainieren? Nun, auch hier gilt es neben der Behandlung der akuten Beschwerden durch eine Behandlung, die der des Menschen bei solcherlei Problematik ähnelt, natürlich zuerst mal, die Ursache herauszufinden. So können etwa massive Zahn- oder Kieferprobleme Probleme auf vielen Ebenen hervorrufen. Aber kein Pferd lässt sich freiwillig so tief in den Schlund schauen. Dazu muss es ruhiggestellt oder sogar narkotisiert werden und dazu braucht man eben die entsprechende Ausstattung.

Und auch bei einem Pferd lasse sich sehr wohl die Rückenmuskulatur auftrainieren, weiß Karen Roeckl, auch wenn das bei diesen edlen Tieren viele viele Wochen in Anspruch nimmt. Das Auftrainieren der Muskeln und allgemein der Kondition passiert im Vet-Zentrum unter anderem durch das Laufen im Aquatrainer. Die Pferde lieben diese Trainingseinheiten sogar, obwohl das Wasser „arschkalt“ ist. Während die Pferde auf schonende Weise quasi kilometerweit laufen, kann man durch Wasserhöhe und Kopfhaltung beim Laufen Kondition aufbauen und gezielt Muskeln trainieren. Und wie bei Menschen tut auch den Pferden nach dem Aquatraining eine Zeit unter der Wärmelampe gut.

Die Kaltblüter-Stute Ronja absolviert eine ihrer täglichen Trainingseinheiten im Aquatrainer.

So ist die Kaltblüter-Stute Ronja etwa ein Patient mit gleich mehreren Beschwerden, aus denen unter anderem eine allgemeine Schwäche und Muskelschwund am Rücken resultieren. Vor ihr liegen noch viele Wochen Reha, bis sie irgendwann wieder topfit ist.

Die Lockdowns gingen und gehen an der Tierklinik eher spurlos vorüber. Im Gegenteil. Beim ersten Lockdown hätten eine Zeit lang Unklarheiten bestanden, wie das Vet-Zentrum eingeordnet wird. Nachdem das klar war, seien gerade von Pferdebesitzern aus der Schweiz viele Anfragen eingegangen, deren Pferde zur Pflege zu übernehmen, da die Schweizer ja nicht mehr einreisen durften.

Bild: Sabine Naiemi

Auch in der angegliederten Kleintierpraxis sei kein Rückgang zu verzeichnen. „Im Gegenteil“, sagt Karen Roeckl. In diesen Zeiten entdecken die Menschen, was Tiere ihnen geben können und sind auch bereit, für das Wohl ihrer Lieblinge zu tun, was ihnen möglich ist.

Für den Chinchilla ist das gebrochene Bein bald Gechichte.

Das Vet-Zentrum Schabelhof ist seit 2007 in Bad Dürrheim ansässig. Seinerzeit wurde es als Tierklinik eröffnet. Zuvor betrieb Tierarzt Andreas Roeckl (54) seine Tierarztpraxis in VS-Zollhaus. Im Vet-Zentrum sind insgesamt 21 Mitarbeiter beschäftigt, darunter drei Kleintierärzte und eine Pferdetierärztin und sechs Auszubildende zur tiermedizinischen Fachangestellten. Inzwischen machen die Kleintierarztpraxis 80 Prozent des Tätigkeitsfeldes aus.