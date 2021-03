von Sabine Naiemi

Empört reagierte der Technische Ausschuss der Stadt bei seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag auf zwei Nachtragsanträge zur Baugenehmigung, da diese erst eingereicht wurden, nachdem die vollendeten Tatsachen bereits geschaffen sind. Es ging zum einen um die Neubauten im Sattelweg und um Änderungen am Neubau der Ferienwohnungen „Vor dem Holz“ bei Waldcafé in Hochemmingen.

Dieses Thema ist nicht neu und sorgt in den Gremien immer wieder für Verärgerung, weil in der Regel das Zurückbauen der ungenehmigten Änderungen als unverhältnismäßig angesehen wird und größtenteils letzten Endes zwar das Landratsamt als Baubehörde ein Bußgeld verhängt, die Anträge dann aber doch durchgewunken werden.

Brisanz kam in die Sache, weil bei beiden Bauvorhaben der Architekt Michael Rebholz ist, und ihn nahm sich der Technische Ausschuss dann regelrecht zur Brust.

Die neuen Mehrfamilienhäuser im Sattelweg sind 30 Zentimeter zu hoch geworden. Das sorgt für Diskussionen und hat Einfluss auf die Abstandsflächen. Bild: Hans-Jürgen Götz

Sattelweg: Aus der Nachbarschaft seien wiederholt Hinweise an das Landratsamt eingegangen, dass die genehmige Gebäudehöhe bei den beiden Neubauten überschritten worden sei, erklärte Stadtbaumeister Holger Kurz. Daraufhin seien vom Landratsamt und von der Stadt über das Vermessungsbüro Mandolla Nachmessungen erfolgt, die den Sachverhalt bestätigten. Nachbarschaftsrechtliche Punkte sind nicht betroffen.

„Ich halte es für mehr als bedenklich, dass die Stadt einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt und erst auf externe Hinweise hin reagiert wurde. Normalerweise sollte der Planer solche Sachen selbst anzeigen und eine Änderung beantragen“, so Kurz deutlich. Die Besonderheit bei den Bauten ist, dass man im Vorfeld um jeden Zentimeter weniger gerungen hatte.

Das Landratsamt habe bereits ein Bußgeld verhängt. Die Kosten für die Vermessungen übernahm das Büro Rebholz.

Kurz erklärte, ihm gehe es in diesem Fall jedoch eher weniger um die absolute Höhe und die Überschreitung, auch wenn das schwerwiegend sei, sondern um die vorgeschriebene Einhaltung der Abstandsfläche, die sich rechnerisch an der Gebäudehöhe orientiert. Momentan könne noch nichts Genaues gesagt werden, weil das Außengelände noch nicht fertiggestellt ist.

Vor dem Holz: Zu diesem Antrag enthielt sich bereits der Ortschaftsrat Hochemmingen demonstrativ der Stimme, weil man dieses Verhalten „eindeutig neben der Spur“ fand, so Ortsvorsteher Helmut Bertsche. Das Gebäude ist seit fast einem Jahr fertig. Die Gebäudehöhe hat sich verändert, das Gebäude ist breiter geworden und ein Anbau ist größer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Zu diesem Antrag enthielt sich bereits der Ortschaftsrat Hochemmingen demonstrativ der Stimme, weil man dieses Verhalten „eindeutig neben der Spur“ fand, so Ortsvorsteher Helmut Bertsche. Das Gebäude ist seit fast einem Jahr fertig. Die Gebäudehöhe hat sich verändert, das Gebäude ist breiter geworden und ein Anbau ist größer ausgefallen als ursprünglich geplant. Architekt Michael Rebholz erklärte, dass er wisse, dass er Fehler gemacht habe, und dass dies unentschuldbar sei. Zum Grund bei den Häusern im Sattelweg gab er an, dass durch den Statiker und Energieberater Entscheidungen getroffen wurden, wodurch sich die Dämmstärke in zwei Geschossen veränderte. Diese Änderungen seien leider nicht bis in die Endkontrolle gekommen.

Bei den Ferienwohnungen „Vor dem Holz“ habe der Bauherr während der laufenden Bauarbeiten sich auf einmal von Massivbauweise auf Holzbauweise umentschieden (wodurch eine Brandschutzwand notwendig wurde) und noch andere Änderungen haben wollen. Wenn man jedes Mal einen Änderungsantrag stellt, steht ein Bau dann jedes Mal acht Wochen, so Rebholz.

Solche Sachen seien der Gesamtsituation des Bauens in Bad Dürrheim nicht förderlich, erklärte Stadtbaumeister Kurz. Rechtliche Möglichkeiten habe die Stadt nicht, diese lägen beim Landratsamt als Baubehörde.

Da das Gebäude mit den Ferienwohnungen im Außenbereich liegt und man das Vorhaben grundsätzlich begrüßt, ging der Technische Ausschuss hier nicht so hart ins Gericht und gab dem Nachtragsantrag mehrheitlich statt. Ortsvorsteher Albert Scherer aus Sunthausen gab erneut seinem Unmut Ausdruck. „Solange man nur ein Bußgeld bezahlen muss und nicht zurückbauen muss, wird das irgendwann überhand nehmen.“

Was die Mehrfamilienhäuser im Sattelweg angeht, kam man mit Architekt Rebholz überein, den Nachtragsantrag von der Tagesordnung zu nehmen und die Messungen bezüglich der Abstandsflächen bei der Bauabnahme durch das Landratsamt abzuwarten. Sofern die Außenanlagen fertiggestellt sind und die Bauabnahme erfolgt ist, steht der Punkt am 15. April wieder auf der Tagesordnung des Ausschusses. Rebholz verzichtet auch auf die Einhaltung der Bearbeitungsfrist der Stadt.