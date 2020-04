von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Immer noch ist von außen nichts davon zu sehen, dass im Minara die Arbeiten zur Sanierung auf Hochdruck laufen. Seit dem 11. September befindet sich das Minara im Umbau. Die Mitarbeiter begannen am 11. September 2019 damit, alle Inneneinbauten zu entfernen. Der erste Eintrag im Bautagebuch datiert auf den 18. September 2019. Der SÜDKURIER hat mal wieder nachgeschaut, was da gerade hinter den Kulissen so läuft. Seit Mitte Februar hat sich wieder viel getan. Und trotz Corona-Krise läuft immer noch alles nach Plan.

Äußerlich nicht sichtbar schreiten die Sanierungsarbeiten im Innenbereich des Minara weiter fort. Wenn die Sanierung beendet ist, wird es das Becken im Außenbereich (vorn im Bild) nicht mehr geben. Bild: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Anfang März wurde laut Bautagebuch das neue Sanitärsystem installiert und außerdem ist inzwischen der neue Bodenlauf zu sehen. Mitte März nahm die Schalung für die neuen Fundamente der Lüftungsanlage sowie für die neuen Badewasserfilter Formen an. Kurz danach entstanden in den sanitären Anlagen die neuen Lüftungskanäle.

Die Schalung für die neuen Fundamente der Lüftungsanlage und die neuen Badewasserfilter entsteht. Bild: Kur- und Bäder GmbH

Kaum eine Woche später konnte man schon die neue Installation der Sanitäranlagen, der Decke im Untergeschoss und die neue Verrrohung der Bodenabläufe sehen. Die neuen Schwallwasserbehälter wurden geliefert und montiert. Ende März trafen der neue Heizkessel und das Blockheizkraftwerk ein. Die Vorbereitungen zur Verlegung der Elektroleitungen wurden getroffen. In der ersten Aprilwoche liefen dann die Arbeiten am neuen Heizkessel, die Montage der neuen Schwallwasserbehälter und der neuen Wasserleitungen im Duschblock sowie die Arbeiten am neuen Hauswasseranschluss.

Das Material für die neue Sanitäranlage ist eingetroffen und kann jetzt installiert werden. Bild: Kur- und Bäder GmbH

Das Minara ist eine Kombination aus einem Hallen- und Freibad. Es wurde 1975 gebaut. Es verfügt über ein Schwimmer-/Nichtschwimmerbecken und ein Kinderbecken im Innenbereich sowie ein 50-Meter-Becken, eine Wasserrutsche und ein Kinderbecken im Außenbereich.

Am 30. November 2017 lehnte der Gemeinderat Bad Dürrheims zunächst eine Generalsanierung beziehungsweise einen Neubau des Hallen- und Freibades auf Basis der damals vorliegenden Varianten ab, da alle die beschlossene Kostenobergrenze von 8,9 Mio. Euro überstiegen. Daraufhin beauftragte die Verwaltung das für öffentliche Bäderanlagen spezialisierte Büro „L&P Beratende Ingenieure GmbH“ mit der Prüfung, ob Sanierungsmaßnahmen unterhalb dieser Kostengrenze möglich sind. Das Ergebnis dieser Prüfungen wurde dem Gemeinderat im Januar 2018 vorgestellt, der dann die vorgestellte Sanierungsvariante mit einem Kostenvolumen von 7,6 Millionen Euro beschloss.

Punkte der Sanierung: Sanierung der kompletten Technik im Unter- und Erdgeschoss des Gebäudes, Erhalt des Kinderbeckens, Planschbereich innen und außen, neue Dämmung der Außenwände und des Daches, komplette Erneuerung der Decke im Hallenbad und der Glasflächen, die künftig nach Süden und Westen geöffnet werden können. Die Außenrutsche wird erhalten und saniert. Der Eingangsbereich wird neu gestrichen und mit einem neuen Boden versehen, Einrichtung eines neuen Kassenbereiches. Die Umkleidekabinen werden erneuert und reduziert, das bedeutet weniger Einzel-, dafür mehr Familien- und Sammelumkleiden. Die Duschen werden neu gefliest. Der Restaurantbereich wird zurückgebaut. Das Freibecken wird aus Kostengründen nicht saniert, sondern zugeschüttet. Die freiwerdende Fläche soll zu einer Spielfläche für Kinder ausgebaut werden. In der Außenanlage sollen eine Strandfläche und ein Wasserspielplatz entstehen.

Am vergangenen Sonntag, 5. April, traf der Gemeinderat der Stadt Bad Dürrheim aufgrund der aktuellen Situation die Entscheidung, eine Haushaltssperre auszusprechen. Hinsichtlich des Minara kann man beruhigt sein, denn bereits laufende Maßnahmen sind davon nicht betroffen. So ist davon auszugehen, dass im Minara weiterhin alles nach Plan läuft. Laut Kurgeschäftsführer Markus Spettel ist der Abbau der Fensterfront auf Juli terminiert. Die Wiedereröffnung des Bades ist auf 1. April 2021 festgesetzt.