von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Das Mehrgenerationenhaus Generationentreff Lebenswert in Bad Dürrheim musste zwar, wie alle anderen 540 Häuser dieser Art in Deutschland auch, seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie auf behördliche Anordnung schließen, ist als Ersatz jedoch in digitaler Form aktiv. „Es ist uns wichtig, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten für die Bürgerinnen und Bürger da sind“, erklärt Angelika Strittmatter vom Vorstand des Vereins.

Im Mehrgenerationenhaus Generationentreff Lebenswert wird auf die veränderte Situation durch die Corona-Krise mit vielen neuen Ideen reagiert, um den Senioren den Alltag in dieser Zeit zu erleichtern. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Anrufaktion erfährt Zustimmung

Die Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, Sabine Armborst und die Bundesfreiwillige hätten deshalb nach der Schließung damit begonnen, ältere Mitglieder anzurufen und sich nach ihrem Befinden und eventuellen Wünschen zu erkundigen. Diese Aktion werde derzeit immer noch fortgesetzt und stoße bei den Angerufenen auf große Zustimmung, so der Generationentreff Lebenswert.

So gebe es etwa immer wieder Anfragen älterer Menschen, die sich aufgrund der Situation nicht aus dem Haus trauen oder gesundheitlich gehandicapt sind. Hier vermittelt das Mehrgenerationenhaus ehrenamtliche Helfer, die beispielsweise Einkäufe und Botengänge übernehmen oder die Hilfe suchenden zum Arzt begleiten.

Sprechstunde für Internet

Ein weiteres wichtiges Angebot ist eine Sprechstunde speziell für Fragen im IT-Bereich, also rund um Smartphone, Tablet und Laptop. „Gerade in diesen Zeiten, in denen persönliche Kontakte vermieden werden sollen, ist die Verwendung von digitalen Geräten wie das Smartphone sehr hilfreich“, weiß Vorstandsmitglied Wolfgang Götz. Diese sollten dann aber auch funktionieren. Die Sprechstunde findet wöchentlich jeweils am Mittwoch in der Zeit von 14 bis 16 Uhr statt. Einer der Internet-Lotsen nimmt sich der Probleme an und versucht, per Telefon, per Videoschaltung oder über Direktzugriff (Teamviewer) auf die Geräte, eine Lösung herbeizuführen.

Einfach mal reden

Neu ist die Einrichtung eines Kontakttelefons im Mehrgenerationenhaus. Egal, ob jemand über seine Sorgen und Nöte sprechen oder einfach nur plaudern will – man kann einfach im Generationentreff unter der Telefonnummer (07726) 3 89 03 37 anrufen. Die Kontaktzeiten sind immer am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Der Datenschutz sei bei allen Vorgängen gewährleistet, sichert der Generationentreff zu.

Man bemühe sich aber auch, bisherige Angebote so umzuwandeln, dass die Hygienebestimmungen eingehalten werden können, heißt es. Ein gutes Beispiel sei der bisherige Kreativ-Treff für Jung und alt. Vor Ausbruch der Corona-Krise trafen sich Schülerinnen und Schüler der Realschule am Salinensee mit Seniorinnen und Senioren in den Räumen des Mehrgenerationenhauses, um gemeinsam zu spielen, zu basteln oder zusammen Spaß zu haben. Da die persönliche Begegnung derzeit nicht möglich ist, kam die Bundesfreiwillige auf die Idee, den Kontakt mittels Briefen zu halten.

Solche schönen Briefe schicken sich Senioren und Schüler. Bild: Generationentreff | Bild: Generationentreff

Die Briefpartner berichten, was sie gerade bewegt und wie sie durch die Viruskrise kommen. Beteiligt seien derzeit acht Schülerinnen und acht Senioren. Der Briefaustausch habe sich in den vergangenen vier Wochen sehr gut entwickelt. Claudia Gössl und Ingrid Ummenhofer, die das Projekt seitens der Realschule begleiten, freuen sich über die Möglichkeit, dass diese Form der Kontaktpflege bei beiden Seiten gut ankommt.

Angelika Strittmatter und Wolfgang Götz vom Vorstandsteam des Mehrgenerationenhauses Generationentreff Lebenswert haben viele Neuigkeiten. Bild: SK | Bild: Birgit Müller

Wiedereröffnung noch ungewiss

In letzter Zeit gebe es auch vermehrt Anfragen, wann und mit welchen Angeboten das Mehrgenerationenhaus wieder öffnet, berichtet Wolfgang Götz. Ein genauer Zeitpunkt stehe allerdings noch nicht fest. Man sei in Kontakt mit den zuständigen Stellen, so Götz. Das Mehrgenerationenhaus treffe jedoch schon jetzt Vorkehrungen, um die erforderlichen Hygienestandards zu gewährleisten. Eines sei dabei leider gewiss: Die vor der Pandemie bestehenden umfassenden Angebote des Mehrgenerationenhauses werde es in der früheren Form vorerst noch nicht geben. Man sei jedoch nachdrücklich bemüht, für möglichst viele Gruppen eine entsprechende Lösung zu finden.

Die Geschäftsstelle ist geöffnet von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr unter Telefon (07726) 3 89 03 37, per E-Mail unter info@generationentreff-lebenswert.de, erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.generationentreff-lebenswert.de.