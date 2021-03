von SK/sgn

An der Spitze der Sparkasse Schwarzwald-Baar in Bad Dürrheim gab es eine Veränderung: Daniel Burger hat als Nachfolger von Andreas Scholderer zum 1. März die Filialleitung übernommen.

Filialleiter Andreas Scholderer (links) geht in den Ruhestand und übergibt nach über 30 Jahren als Gesicht der Sparkassenfiliale in Bad Dürrheim den Stab an seinen Nachfolger Daniel Burger. Bild: Sparkasse | Bild: Sparkasse Schwarzwald-Baar

Andreas Scholderer hat die Filiale über 30 Jahre geleitet und wurde zum 28. Februar in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seit April 2017 ist Daniel Burger als stellvertretender Filialleiter bereits ein bekanntes Gesicht in der Stadt.

„Wenn jemand wie Andreas Scholderer in den Ruhestand geht, dann ist das schon etwas Besonderes“, erklärt die Sparkasse in einer Pressemitteilung dazu. Schließlich war er durch seine Tätigkeit als Filialleiter mehr als 30 Jahre ein wichtiger Ansprechpartner für viele Bürger, Unternehmen, Vereine und Initiativen gewesen. Den Um- und Ausbau zur heutigen Filiale Bad Dürrheim hat er in dieser Zeit aktiv mitgestaltet und begleitet – baulich wie auch personell. Nach nun 31 Jahren in der Sparkasse Schwarzwald-Baar, wo er am 1. März 1990 seine Karriere als Filialleiter der damaligen Hauptzweigstelle Bad Dürrheim der Sparkasse Villingen-Schwenningen begonnen hatte, fängt für Andreas Scholderer ein neues Lebenskapitel an: „Ich war immer gerne für die Sparkasse und meine Kunden da, habe sehr viele schöne und interessante Gespräche und Kontakte gehabt und konnte viele Kundenwünsche erfüllen. Dabei wurde ich immer von einem tollen Team unterstützt. Nun freue ich mich auf die viele freie Zeit, wobei ich einen aktiven Ruhestand plane. In Haus und Garten gibt es immer viel zu tun, ich möchte mich sportlich betätigen, mehr wandern und mit dem E-Bike größere Touren unternehmen.“

„Andreas Scholderer war jahrzehntelang das Gesicht der Sparkasse Bad Dürrheim. Er hat die Filiale in der Stadt mit seinem Team hervorragend vertreten und war wichtiger Ansprechpartner für zahlreiche Bad Dürrheimer Kunden und die Stadt. Ich wünsche ihm viel Freude im neuen Lebensabschnitt und seinem Nachfolger viel Kraft für die neue Aufgabe“, erklärt Bürgermeister Jonathan Berggötz.

Daniel Burger ist bereits seit 17 Jahren in der Finanzdienstbranche tätig. Mit seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann startete er seine Karriere. Mit einem BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzdienstleistung und Corporate Finance erweiterte er sein Fachwissen. 2013 wechselte er von der Kreissparkasse Tuttlingen zur Sparkasse Schwarzwald-Baar.

Gemeinsam mit den sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Filiale geht der 36-Jährige mit viel Engagement an die neue Aufgabe.