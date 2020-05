von Alexander Hämmerling

Glaubt man einem Zitat des russischen Revolutionsführers Lenin, scheint es den Deutschen Bürgern im Blut zu liegen, in Extremsituationen Haltung zu wahren und mit stoischer Gelassenheit sämtliche Verordnungen zu befolgen. Der SÜDKURIER hat sich am vergangenen Samstag im Gewerbegebiet Bad Dürrheim einen Überblick verschafft. Es herrschte emsiger Betrieb allerorten, Parkplätze und Straßen waren gewohnt voll und es zeigte sich ganz klar: Auch nach einer Woche Maskenpflicht werden Hygiene- und Abstandsregeln wie auch das Anlegen einer Alltagsmaske rigide in Eigenverantwortung eingehalten.

Bereits außerhalb der Geschäfte werden die Alltagsmasken aufgesetzt und streng die Abstandsregelungen eingehalten. Im Gewerbegebiet Bad Dürrheim ein gängiges Bild. Bilder: Alexander Hämmerling

Schlangen vor den Geschäften

Vor dem Haupteingang des Mediamarktes in Bad Dürrheim herrscht am Wochenende ein zu Corona-Zeiten gängiges Bild. Eine etwa 50 Meter lange Schlange an potenziellen Käufern steht für den Eintritt an. Bereits außerhalb des Gebäudes hat nahezu jeder Besucher den Atemschutz angelegt, die Abstandsregeln werden auch in Freien penibel eingehalten. Geschäftsführer Marc Pleij bestätigt: „Seit Gelten der Verordnung hatten wir in der letzten Woche überhaupt keine Schwierigkeiten. Die Gäste zeigen Verständnis und beachten auch die Abstandsregeln.“ Vergesslichen Gästen wird am Mediamarkt der Kauf einer wiederverwendbaren Stoffmaske mit Filter für acht Euro optioniert. Auf die langen Wartezeiten für die Gäste hat der Elektronikhändler mit der Einrichtung einer Abholstation innerhalb des Service-Centers reagiert. Gäste, die bereits wissen, was sie kaufen wollen, werden hier im Eiltempo bedient. Durch die Limitierung auf 800 Quadratmeter waren beim Mediamarkt die Abteilungen für etwa Großgeräte, Fernseher, Computer und CDs in den letzten Wochen abgesperrt. „Wir blicken nun mit großer Freude der Wiederöffnung dieser Sparten entgegen. Die Limitierung soll ja am Montag aufgehoben werden“, so Pleij.

Auch im E-Center hat sich vor dem Smyths Toys Superstore eine bis zum Haupteingang reichende Warteschlange gebildet. Informationen des Sicherheitspersonals und leitenden Mitarbeitern zufolge, werde zu fast 100 Prozent das Tragen einer Alltagsmaske innerhalb der Geschäfte beachtet. Die Kunden würden sich zwar etwas gestresst zeigen, nähmen die Verordnung jedoch mit Geduld und Disziplin auf. Es gäbe auch keine Drängeleien innerhalb der Warteschlangen. Carsten Schmid aus Oberbaldingen steht gerade beim Bäcker an und erklärt: „Ich habe kein Problem damit. Es geht primär um den Schutz anderer. Manche nehmen es mit Humor, manche haben Schwierigkeiten damit, nehmen es aber hin.“

Eine deutlich entspanntere Situation verzeichnen die anderen im E-Center ansässigen Händler oder nahegelegene Geschäfte wie das Bettenhaus, Braun Möbel oder das Dehner Garten-Center. Hier kann man ohne Warteschlangen durch die Geschäftsräume flanieren.

Restaurants wie Mc Donalds oder Subway haben im Gewerbegebiet bekanntlich geschlossen, umso heftiger für die Verproviantierung mit Snacks ist entsprechend der Andrang am Stand des Fine Fast Food vor dem Eingang zum Kaufland. Innerhalb der geräumigen Kaufhalle zeigt sich, dass bei den langen Schlangen an der Kasse eine Alltagsmakse jedes Gesicht ziert. In den Gesichtern der Kunden zeichnen sich zwar deutlich sichtbar Gereiztheit und Stress, die Abstandsregeln werden jedoch, wenn auch eventuell knurrend und murrend, eingehalten.

Sonderregelungen in den Geschäften

Kleine Geschäfte innerhalb des Kauflands hatten seit ihrer Wiedereröffnung mit zusätzlichen Sonderregelungen reagiert. Der Optiker 1-2-3 Brille lässt beispielsweise maximal fünf Kunden in die Geschäftsräume. Im Vodafone-Shop herrschten in den letzten Wochen beschränkte Öffnungszeiten von elf bis 15 Uhr. Kunden wurden auch nach terminlicher Vereinbarung bedient. Seinen Haupteingang hielt der Telefonladen verriegelt, nur durch einen Sonderzugang waren die Geschäftsräume zu betreten. Diese Sonderregelungen werden nun am heutigen Montag abgeschafft.