von Sabine Naiemi

Die Off-Road-Kids-Stiftung wird in den kommenden Monaten das Angebot in ihrem Kinderheim im Schabelweg verändern. Dies teilt Stiftungsvorstandssprecher Markus Seidel mit.

Im Off Road Kids Kinderheim im Bad Dürrheimer Schabelweg wird es künftig mehr Beratungsangebote für die Baaremer Bevölkerung geben. Bild: Off Road Kids | Bild: Offroadkids

Die Stiftung unterhält an fünf Standorten Streetworker-Stationen (Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln) und in Bad Dürrheim das Kinderheim. In Bad Dürrheim befindet sich auch der Sitz der Geschäftsführung.

Von dort aus werden künftig noch mehr ambulante Hilfen für junge Menschen und Familien auf der Baar angeboten. Dazu zählt schon heute die systemische Therapiepraxis „Family-Neustart“. Die Heimbetreuung werde noch bis spätestens zum Schuljahresende fortgesetzt. Wegen der Spendenausfälle infolge der Corona-Krise sei der ursprünglich geplante Ausbau des Kinderheims derzeit nicht realisierbar.

Ein großer Lichtblick für die Stiftung seien die vielen Familien und jungen Menschen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, die das vor drei Jahren gegründete systemische Beratungs- und Therapieangebot „Family-Neustart“ nutzen. Die Initiative dazu hat die Diplomsozialpädagogin und Systemische Therapeutin Simone Neininger ergriffen und gemeinsam mit der Off-Road-Kids-Stiftung etabliert. Die Donaueschingerin hat als frühere Leiterin des Kinderheims den steigenden Bedarf erkannt und gehandelt. Heute wird das Beratungsangebot sowohl von Jugendämtern belegt als auch privat von Familien gebucht.

„Gäbe es keine vernünftigen Alternativen für unseren Bad Dürrheimer Standort, wäre uns die Entscheidung zur Transformation sicher noch schwerer gefallen“, betont Off-Road-Kids-Gründer Markus Seidel. Die gegenwärtige Situation erfordere neues Denken. Dem pflichtet auch Off-Road-Kids-Prokuristin Susanne Nann bei: „Im Sommer haben unsere Jugendlichen tolle Schulabschlüsse erreicht – darunter wieder drei Abiture. Die meisten sind volljährig und anschließend in eigene Wohnungen gezogen. Aktuell betreuen unsere acht Bad Dürrheimer Mitarbeiter nur zwei Jugendliche im Kinderheim.“ Es werde sicher gelingen, für diese gemeinsam mit Eltern und Jugendämtern eine Anschlussperspektive zu finden.

Erfolg mit „Sofahopper.de“

Einen durchschlagenden Erfolg erlebt die Stiftung mit ihrer digitalen Streetwork-Station „sofahopper.de“. Dieses seit 2017 existierende, bundesweite Beratungsangebot für Straßenkinder und junge Obdachlose ist ein Alleinstellungsmerkmal von Off Road Kids. Die Stiftung geht davon aus, dass ihre Streetworker in diesem Jahr mehr als 1000 junge Menschen vor der Obdachlosigkeit bewahren werden – mehr als jemals zuvor. Entsprechend werde der Fokus auf den Ausbau der Streetwork-Standorte und von „sofahopper.de“ gelegt.

Zum Streetwork-Konzept der Off-Road-Kids-Stiftung hat auch das Kinderheim in Bad Dürrheim einen großen Beitrag geleistet. Bis vor einigen Jahren war das Kinderheim immer wieder ein Rettungsanker für Straßenkinder, für die sich keine aussichtsreiche Betreuungsalternative fand. Allerdings gelingt es den Streetworkern inzwischen durchgehend, heimatnahe Betreuungsformen für diese Minderjährigen zu finden. Einerseits sei die Bereitschaft von Kinder- und Jugendwohngruppen, Jugendliche aus dem Straßenmilieu aufzunehmen, gewachsen, andererseits haben die Streetworker Erfolg dabei, so frühzeitig zu helfen, dass aus Ausreißern erst gar keine Straßenkinder werden. Das vereinfache die Reintegration.

Im Kinderheim der Stiftung in Bad Dürrheim wurde in den letzten vierundzwanzig Jahren ein Betreuungssystem entwickelt, mit dem nahezu alle betreuten Jugendlichen einen Realschulabschluss erreicht haben und die Hälfte sogar das Abitur gemacht hat. Auch in diesem Sommer waren drei Abiture unter den Schulabschlüssen.

Anforderungen ändern sich

„Wir müssen aber anerkennen, dass es aus unseren Streetwork-Stationen künftig keinen nennenswerten Bedarf mehr für unsere Heimplätze im Schwarzwald geben wird“, sagt Nann. Auch die direkte Belegung durch Jugendämter werde seltener, da die Jugendhilfepolitik bundesweit mehr und mehr auf ambulante Hilfen ausgerichtet sei. Für das kostenintensive Betreuungsmodell werde es künftig nur noch einen kleinen Bedarf geben.

Familienangebote laufen gesondert

Völlig anders sehe die Situation bei ambulanten Hilfen aus. „Hier ist der Bedarf im Landkreis sehr groß und wir können unsere Angebote prima ausbauen. Anders als beim aktuellen Kinderheimbetrieb werden wir bei den ambulanten Hilfeangeboten jedoch darauf achten, dass sie sich wirtschaftlich tragen. Wir brauchen unsere Spenden unbedingt für die bundesweite Arbeit“, so Susanne Nann weiter.

Die ambulanten Angebote werden künftig unter dem Dach des stiftungseigenen, gemeinnützigen Instituts für Pädagogikmanagement (IfPM) betrieben. Damit werden die Angebote für Familien völlig von der Straßensozialarbeit getrennt.

Die Off-Road-Kids-Stiftung ist seit 1993 die erste und einzige bundesweit tätige Hilfsorganisation für Straßenkinder, junge Obdachlose und junge Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Informationen: www.offroadkids.de, sofahopper.de, facebook.com/offroadkids, prejob.de und family-neustart.de. Spendenkonto: Volksbank Villingen. IBAN: DE51 6949 0000 0000 1010 10. BIC: GENODE61VS1