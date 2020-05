Enten sind ja in zahlreicher Zahl ein gewohntes Bild am Salinensee für die Spaziergänger. Sogar eine Rotwangenschmuckschildkröte lebt seit ein paar Jahren im See und hat sich erstaunlicherweise dem hiesigen Klima angeglichen und dort auch schon mehrere Winter überlebt. Ab und zu kann man sehen, wie sie sich an der Uferböschung sonnt. Nun hat es am Salinensee ganz neue Bewohner. Ein Nilgänsepaar hat dort gebrütet und zieht eine putzige Schar von sechs Gänseküken groß. Die Nilgans zählt nicht zur heimischen Vogelwelt Deutschlands. Wie es der Name vermuten lässt, liegt ihr natürliches Verbreitungsgebiet in Afrika, und zwar südlich der Sahara und in Ägypten entlang des Nils. Die Nilgänse in Europa werden auf Aussetzungen und flüchtige Tiere aus der Gefangenschaft, insbesondere in Großbritannien und Holland, zurückgeführt. Besonders auffallend am Erscheinungsbild der ausgewachsenen Nilgans sind die dunklen Augen und ein dunkler Brustfleck. Die Junggänse sind mit etwa neun bis zehn Wochen ausgewachsen und flugfähig. Nilgänse ernähren sich hauptsächlich von Gräsern und gern auch von Getreide. Bekannt ist, dass sie sich während der Brut besonders gegenüber Stockenten sehr aggressiv verhalten. Bild: Wolf-Wilhelm Adam