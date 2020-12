von Sabine Naiemi

„Alles Gute! Zeit für Kalendersprüche, für Sätze, die man so dahinsagt. Mögen Deine Wünsche in Erfüllung gehen“, sagen wir – und machen es uns damit leicht“, erklärt der Psychologe und Buchautor Knud Eike Buchmann aus Bad Dürrheim einleitend zu seinen Impulsen, die er den Menschen für das Jahr 2021 mitgibt.

Knud Eike Buchmann gibt Impulse für das neue Jahr. Bild: SK-Archiv Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

„Von klein auf sind wir dazu erzogen, das Untadelige, das absolut Richtige, das Fehlerlose, nur das Verstehbare, vielleicht sogar das Perfekte zu schätzen. Wir haben ein recht gutes Empfinden für Gerechtigkeit gelernt. Wir wollen die völlige Gesundheit, makellose Kleidung, das beste Benehmen. Und genau dadurch fallen uns die Schrammen und Beulen, der kleine Schmutzfleck, die leichte Heiserkeit, Knitter der Tischdecke, Unebenheit der Haut und so weiter besonders auf. Das stört uns.

Wenn wir Maßnahmen der Wirtschaft oder Politik, der Wissenschaft und Kultur nicht sofort verstehen, neigen wir dazu, zu bewerten und meist abzuwerten. Wir beurteilen ständig Mitmenschen, weil wir glauben, von deren Verhalten oder Aussehen auf den Charakter schließen zu können. Wir kommentieren, meist ohne gehobenen Sachverstand, die Urteile der Gerichte, das Essen der Köche, das Auftreten von Schauspielern oder Prominenten. Wir maßen uns oft eine Kompetenz an, die wir gar nicht besitzen. Das war wohl immer so und wird so bleiben. Oder doch nicht?

Urteilen und Einteilen schafft Grenzen und Abstand, das bedeutet im weitesten Sinn Kampf. Eine Haltung des Staunens, des Fragens, des Mitfühlens und der zugewandten Sympathie erleichtert und verbessert das Zusammenspiel von Menschen. Der Blick kann gut auf das Gemeinsame gerichtet sein. Es sind nicht die materiellen Güter, nicht der Intellekt, nicht einmal die Stellung in der Gesellschaft, die uns „Rang und Namen“ geben. Es ist etwas sehr Leichtes und doch Schwieriges: Es ist die Güte. Im freundlichen Verstehen-Wollen liegt der Schlüssel für gelingende Beziehungen. Wer alles weiß, oder gar besser weiß, ist ein eher unangenehmer Zeitgenosse. Wer Vertrauen kultiviert hat und Zuversicht pflegt, macht sich und andere menschlicher.

„Alles Gute“ wäre ein übler Wunsch! Die Erfüllung aller Wünsche wäre so, als hätten wir jeden Tag Feiertag. Wäre das paradiesisch? Da Glückszustände nur kurz andauern, wäre das ständige Glück so etwas wie die Hölle. Menschen wollen Wandel, Abwechslung. Wir wollen etwas leisten, Aufgaben erfüllen und Menschen in ihrer Eigenart lieben. Wir möchten geliebt werden. Im Respekt vor jeder Kreatur zeigt sich das Menschliche in seiner besten Form. Wir möchten in einer relativ gesicherten und friedlichen Welt und gesunden Umgebung leben. Wir müssen daran mitwirken: Sind wir in den Familien, in der Nachbarschaft und so weiter friedlich? Helfen wir konkret, dass unsere direkte Umwelt „gut“ ist? Schließlich sollten wir auch das Unperfekte, das Kränkelnde, das „Angeschlagene“, das Unvermeidliche (auch bei der eigenen Gesundheit) mit Anstand ertragen, wenn es denn nicht zu ändern ist.

Wir können dem Banalen des Alltags einen humorvollen Anstrich geben, uns dem Schönen zuwenden und das Meckern einstellen. Verständnis haben für die schwierigen Entscheidungen der Politik, Mitgefühl für die in den Kliniken und auf der Straße Arbeitenden und Respekt vor denen, die sich ehrenamtlich engagieren. Selbst einen Beitrag leisten.

Es ist Corona-Zeit, sie wird eine Weile oder länger bleiben. Ich denke, dass Nachsicht und Zuversicht einander nicht ausschließen. „Regierende“ machen nicht alles absolut richtig, aber sie bemühen sich und ihnen gehört unser Vertrauen. Sie entscheiden in unserem Namen. Die gesellschaftlichen Probleme sind größer als unsere Individualsorgen. Wir sollten uns zwar ernst, aber auch nicht zu wichtig nehmen. „Der Zweck des Lebens ist die richtige Tat und das Geheimnis des Lebens ist das Leben selbst“ (Marc Aurel). Leben wir es in bescheidener und dankbarer Freude. Das wäre mein Wunsch.“